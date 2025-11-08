Miguel Ángel Arcenegui, nuevo hermano mayor de San Isidoro
La corporación celebró elecciones este viernes con la concurrencia de una única lista
El hermano mayor electo desempeñará su cargo hasta 2028
La hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro celebró en la noche de este pasado viernes cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurría una única candidatura. Dicha lista estaba encabezada por el actual teniente hermano mayor, Miguel Ángel Arcenegui, que a falta de autorización por parte de la autoridad eclesiástica, se convertirá en el nuevo hermano mayor de la corporación.
Arcenegui, que sucede así a José María Rubio al frente de esta corporación, ostentará el cargo durante los próximos tres años, es decir, hasta 2029. El resultado de la votación se distribuye de la siguiente manera:
- Votos totales: 255
- Votos a favor: 244
- Votos en blanco: 9
- Votos nulos: 2
Los hermanos que acompañarán al nuevo hermano mayor en este mandato y las respectivas funciones a desempeñar son los siguientes:
- Hermano Mayor: Miguel Ángel Arcenegui Gómez
- Teniente Hermano Mayor: Reyes López Carrasco
- Promotor Sacramental: Ismael Rubio Lozano
- Consiliario 1º: José Faustino de la Banda Mesa
- Consiliario 2º: Antonio Fernández Leal
- Mayordomo 1º: Miguel Ángel Esteban Sánchez
- Mayordomo 2º: Jesús Moreno-Aurioles Martín
- Clavero: Fco. Javier Jiménez González
- Secretario 1º: Indalecio Rodríguez Iglesias
- Secretario 2º: Javier Ramos Sáez
- Fiscal: David Rubio Risquet
- Prioste 1º: María del Mar Chaves Hernández
- Prioste 2º: Manuel Vargas de la Cruz
- Diputado de Caridad: Consuelo Moreno Martínez de Azcoitia
- Diputado de Cultos y Formación: José Vega Rodríguez–Vita
- Diputado de Juventud: Loreto Escacena Izquierdo
- Diputado Mayor: Luis Gonzaga Abaurrea Recasens
