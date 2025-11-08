Miguel Ángel Arcenegui, nuevo hermano mayor de San Isidoro

La hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro celebró en la noche de este pasado viernes cabildo general de elecciones, unos comicios a los que concurría una única candidatura. Dicha lista estaba encabezada por el actual teniente hermano mayor, Miguel Ángel Arcenegui, que a falta de autorización por parte de la autoridad eclesiástica, se convertirá en el nuevo hermano mayor de la corporación.

Arcenegui, que sucede así a José María Rubio al frente de esta corporación, ostentará el cargo durante los próximos tres años, es decir, hasta 2029. El resultado de la votación se distribuye de la siguiente manera:

Votos totales: 255

Votos a favor: 244

Votos en blanco: 9

Votos nulos: 2

Los hermanos que acompañarán al nuevo hermano mayor en este mandato y las respectivas funciones a desempeñar son los siguientes: