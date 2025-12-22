Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, visitó a la Macarena en el besamanos en San Gil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado esta mañana como nueva ministra de Educación a Milagros Tolón, quien toma el relevo de Pilar Alegría en esta cartera. Se da la curiosa circunstancia de que Tolón visitó, hace apenas unos días, a María Santísima de la Esperanza Macarena en el besamanos celebrado en la parroquia de San Gil, con motivo del centenario de la institución de este culto.

Tolón estuvo presente en el barrio macareno en la mañana del pasado viernes, día 19 de diciembre, aún en calidad de Delegada del Gobierno español en Castilla-La Mancha. Mujer de confianza de Emilio García-Page, el presidente Sánchez la ha nombrado como nueva ministra de Educación y Deportes. Tolón (Toledo, 1968) es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023. Además, la toledana tiene experiencia en la docencia, habiendo ejercido como profesora en una escuela de adultos en su ciudad natal. En Toledo, también ha sido concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo, entre los años 2007 y 2011. En 2019, fue elegida vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en octubre de 2019, fue designada como portavoz del PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, ha sido secretaria ejecutiva de Economía de las Ciudades en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, bajo la secretaría general de Pedro Sánchez y presidenta del Comité Federal, máximo órgano de dirección del PSOE entre congresos.

Todo ello tras el regreso de la Virgen de la Esperanza a su camarín, lugar que ya preside tras la celebración de este memorable besamanos en la que fue su sede canónica durante casi tres siglos, hasta el traslado definitivo a la Basílica.