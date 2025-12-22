Procesión de la Virgen del Rocío de Sevilla 2025: horarios e itinerarios

Como cada 22 de diciembre, la Virgen del Rocío de Sevilla recorre las calles del centro de la ciudad, una de las procesiones más entrañables y esperadas del calendario. La presencia de esta imagen significa el cierre del tiempo de las Glorias y el inicio definitivo de la Navidad, así como el tiempo de invierno. Desde la Colegial del Salvador, la cariñosamente conocida como "la lotera" discurrirá por los enclaves más señalados del casco antiguo.

La procesión está prevista tras la finalización del tercer día del triduo a la Virgen del Rocío de Sevilla, que se celebrará en el retablo mayor y dará comienzo a las 19:00. De este modo, la salida se estima en torno a las 20:30 horas, siguiendo el siguiente recorrido: Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Sagasta y Plaza del Salvador. La entrada está prevista sobre las 23:00.

Durante todo el itinerario participarán numerosos coros de campanilleros de la capital y también de la provincia, entre ellos, el de Consolación de Utrera. Esta procesión adquiere este año un cariz especial puesto que la filial se encuentra celebrando los 75 años de historia.