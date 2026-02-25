Montesión presenta el proyecto de nuevo altar para el Señor de la Oración

La hermandad de Montesión ha presentado, en la noche de este miércoles, el proyecto de nuevo altar para la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Oración, uno de los anhelos patrimoniales más deseados y demandados de la historia reciente de la corporación. El diseño ha sido desvelado durante el cabildo general de hermanos y su firma se debe al prolífico Gonzalo Navarro.

El retablo se situará en el muro de la epístola de la Capilla, justo donde recibe culto diariamente el Señor, con el objetivo de ofrecerle un espacio acorde a su categoría y a su historia. El diseño sigue el lenguaje formal de los retablos sevillanos del siglo XVII, adaptado a la hornacina existente y respetando la vidriera. Esta obra se realizará en madera tallada, dorada y policromada, y verá la luz en los próximos años.

Este proyecto, ya anunciado previamente por la corporación, busca restituir la colocación de un retablo hasta la destrucción del anterior durante los sucesos de 1936. Navarro hizo entrega a la junta de gobierno que preside Alberto Balbontín de tres bocetos preliminares, entre los cuales dicha mesa, asesorada por especialistas en la materia, se ha decantado por el presentado en el día de hoy.