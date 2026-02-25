La llegada de los palcos a la Plaza de San Francisco pone en pie de guerra a los hosteleros

El material de los palcos, apilado en la zona destinada a los veladores de la Plaza de San Francisco.

Lo que es una señal inequívoca de la cercanía de la Semana Santa se ha convertido en motivo de polémica. Y denuncia. Los hosteleros de Sevilla se ponen en pie de guerra contra la llegada de las primeras estructuras de los palcos de la Plaza de San Francisco. Este material ha empezado a depositarse este miércoles en la zona donde tres negocios colocan sus terrazas, un emplazamiento que la patronal que defiende los intereses del sector considera inoportuno y perjudicial para estos establecimientos, de ahí que pidan al Ayuntamiento que cambie los hierros y plataformas de ubicación hasta que comience el montaje de los mismos.

La Asociación de Hosteleros de Sevilla (AHS) ha denunciado en un comunicado lo que considera un perjuicio económico que, a su juicio, podría evitarse. Desde primeras horas de este miércoles en la zona de la Plaza de San Francisco más cercana a la antigua Audiencia Provincial (hoy sede de la Fundación Cajasol) se ha empezado a apilar el material que conforma los palcos de la carrera oficial. Permanecerá en este enclave hasta que se procede a su instalación los próximos días .

La patronal recuerda que el lugar elegido para dicho acopio es "una zona autorizada para la instación de terrazas de veladores", que colocan cada día tres negocios hosteleros del céntrico enclave. "A pesar de los esfuerzos realizados por esta asociación y de las socilitudes formales presentadas para evitar perjuicios a los tres establecimientos afectados, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y ha ocupado precisamente el espacio habilitado para el desarrollo de la actividad hostelera", refiere la asociación.

Más de 2.000 metros cuadrados

En este punto, se recuerda que la Plaza de San Francisco cuenta con una extensión cercana a los 2.000 metros cuadrados, por lo que resulta "especialmente llamativo" que el acopio de material se haga en el área reservada para la hostelería, "lo que limita de forma directa una actividad económica plenamente autorizada".

"Un establecimiento hostelero no es el capricho de un empresario, sino una empresa que genera empleo, paga impuestos y forma parte esencial del tejido económico y social de la ciudad", insiste la patronal, que lamenta que "podría haberse elegido otra ubicación" para depositar las estructuras de los palcos.

"Falta de apoyo y respeto"

En este sentido, lamenta "un paso más en la escalada de falta de apoyo y respeto al sector hostelero". Ante tal situación, en el comunicado se pide al gobierno local que "adopte medidas que compatibilicen la organización de eventos con el respeto y la protección de la actividad económica de nuestros establecimientos".

Esta denuncia resulta bastante llamativa, ya que el gobierno de José Luis Sanz ha abogado desde el inicio del mandato por suavizar las restricciones de la actividad hostelera en Semana Santa, como la conocida ley seca en la Madrugada, implantada durante los últimos años del PSOE en la Alcaldía hispalense.