Llegan las estructuras de los palcos a la Plaza de San Francisco

Las primeras estructuras de los palcos de la Semana Santa de Sevilla han llegado este miércoles a la Plaza de San Francisco. En pocos días comenzará el montaje de estas instalaciones, que en 2026 alcanzan por primera vez el precio de mil euros.

A poco más de un mes del Domingo de Ramos, la ciudad amanece con una de las señales inequívocas de la cercanía del nuevo tiempo. Los hierros de los palcos empiezan a aparecer en la zona de la carrera oficial donde serán montados. Se trata de las primeras piezas. Aún deben llegar muchas más para que en pocos días empiezan a dar forma a las localidades más caras del recorrido en común de las cofradías.

Para la próxima Semana Santa, los palcos más caros superan por primera vez los mil euros, tras la subida del 3% que ha aplicado el Consejo de Hermandades a los abonos. Se trata de los que están situados en las filas 1 y 2 de los sectores A y B de la Plaza de San Francisco, así como para la fila 1 del sector C de este mismo enclave.

Todo ello en un año en el que la entidad que preside Francisco Vélez cuenta con un 40% menos de abonos temporales que en 2025, según los datos facilitados por la institución la semana pasada. El pasado enero se presentaron más de 28.000 solicitudes para 686 sillas, cuando esta cantidad en la edición pasada superó las mil.