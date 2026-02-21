Los abonados de la carrera oficial dejan este año un 40% menos de sillas al Consejo

Disfrutar de una localidad en la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla sigue siendo unos de los objetivos más deseados. Las cifras que aporta cada año el Consejo General de Hermandades y Cofradías lo demuestran. Sirvan de ejemplo los datos de la presente edición. Para 2026 se han presentado 28.246 solicitudes de abonos para 686 sillas disponibles, una cantidad que se ha reducido en casi un 40% respecto a 2025. Por contra, la demanda continúa disparada, al registrar un incremento de casi 5.000 peticiones.

Oferta y demanda siguen lejos de ajustarse para disfrutar de las cofradías en la carrera oficial. Frente a un creciente interés por parte de la ciudadanía para presenciar los cortejos penitenciales en esta zona, el número de localidades que quedan vacantes desciende. En 2025, las sillas disponibles para la Semana Santa eran 1.097. Para la de este año, dicha cantidad se ha reducido a 686, esto es, 411 menos. En términos porcentuales, la bajada es del 37,47%.

Se trata de una merma bastante considerable, especialmente si se atiende al elevado interés de los sevillanos por hacerse con uno de estos abonos durante la fiesta religiosa. Una realidad que se evidencia en el aumento anual de las solicitudes. Frente a las 23.426 peticiones de 2025 a las 28.246 actuales, 4.820 más, o lo que es lo mismo, una subida que supera el 20%.

Menos cesiones

La principal causa que provoca la reducción de sillas disponibles es la menor cesión de localidades al Consejo para que las saque a sorteo, celebrado este viernes ante el notario Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga. En este procedimiento ha estado presente el presidente de la entidad, Francisco Vélez.

Si se amplía el arco temporal en la comparativa, se demuestra que el interés por disfrutar de un abono en Semana Santa sigue en auge. En 2020 (año en que no hubo cofradías por la pandemia) el Consejo recibió 11.017 solicitudes para 2.257 sillas. En 2022, cuando se recuperó la normalidad, las localidades disponibles alcanzaban las 3.450 y las peticiones, las 7.760. Debe tenerse en cuenta que un año después se eliminaron, por motivos de seguridad, casi 1.200 localidades de la calle Sierpes.

Estas cifras avivan el debate sobre la necesidad de ampliación de la carrera oficial, que amortigüe en cierto modo el gran desajuste entre la oferta y la demanda. La cantidad de peticiones recibidas requieren, para ser atendidas, que se duplicara la superficie de este recorrido común de las cofradías que hacen estación de penitencia a la Catedral.

Dispositivo antifraude

Este importante interés ha propiciado los últimos años el mercado negro de la carrera oficial, mediante el cual los titulares de las localidades las alquilan sin el consentimiento del Consejo y a precios que duplican el oficial (las ofertas se publicaban en internet). Por tal motivo, la institución cofradiera ha puesto en marcha un dispositivo antifraude, que se saldó a finales de enero con la retirada de los abonos a tres personas por dicho uso fraudulento.

Otro dato interesante a tener en cuenta son las zonas más demandadas de la carrera oficial. La Avenida de la Constitución acapara más de la mitad de estas solicitudes, con el 50,16%. Un enclave amplio, en el que se pueden contemplar las cofradías sin las incomodidades de otros puntos. La Plaza de la Campana se sitúa como el segundo lugar preferente, con casi el 25% de las peticiones. Un 9,57% lo registra la Plaza de la Virgen de los Reyes; un 8,67% la calle Sierpes; y un 6,8% la Plaza de San Francisco, donde se instalan los palcos, las localidades con los abonos más caros.