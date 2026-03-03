Muere Fulgencio Morón, uno de los grandes clásicos actuales de la música procesional

Una pérdida dolorosa que deja un poco más huérfana la música procesional. En estas últimas horas ha fallecido Fulgencio Morón Ródenas, uno de los grandes clásicos del género en su etapa contemporánea. Sus restos están siendo velados en el tanatorio de Dos Hermanas y la misa exequial será mañana miércoles en la parroquia Santa María Magdalena, de Dos Hermanas, a las 12:30.

El fallecimiento ha sido notificado por la Banda de Música de Dos Hermanas, a la que ha permanecido unido durante tantos años. Nacido en Las Cabezas de San Juan en 1929 (ha fallecido a los 96 años), ocupó durante muchos años la plaza de clarinete en la Banda Municipal de Sevilla de la que se jubiló en 1995. Estudió música con el ex-director de la banda citada, Ruiz Amé. En 1965 ingresó en la Municipal de Sevilla y dos años mas tarde en la Orquesta Bética Filarmónica. En 1980 reorganizó la ya desaparecida Agrupación Musical Nazarena que dirigió hasta 1992. Entre las distinciones que recibió destacan el III Candelabro de Oro de la tertulia "El Candelabro de Cola" por su marcha Cristo en la Alcazaba, quizás su partitura más emblemática.