La Municipal de Arahal acompañará al Rosario de los Humeros en la procesión del próximo 12 de octubre

Novedades musicales en este tiempo de glorias. La hermandad de Nuestra Señora del Rosario, de los Humeros, ha informado acerca del acuerdo alcanzado con la Banda Municipal de Música de Arahal para que acompañe musicalmente a la Virgen del Rosario en la gloriosa procesión del próximo 12 de octubre. Una representación de dicha formación, encabezada por el director José Manuel García, ha acudido a la recatada capilla para rubricar el acuerdo con la corporación.

En este sentido, la entidad arahalense será la encargada de interpretar la música en la citada procesión, que comenzará al término de la función principal a celebrar en el convento de Santa Rosalía, tras el imprescindible rosario de la aurora, uno de los momentos más íntimos y especiales de todo el calendario letífico. La Municipal de Arahal sustituye así a la Banda de Música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras, que en esa jornada -y al igual que en el resto de traslados y procesiones- estará acompañando a la Esperanza de Triana, en el rosario matinal que presidirá la dolorosa con motivo del traslado de la parroquia de Pío X a la de Jesús Obrero, en las Tres Mil Viviendas, y en el marco de la denominada Misión de la Esperanza.

La Banda de Arahal actualmente acompaña a diferentes corporaciones de nuestra ciudad, tanto en Semana Santa como en glorias. Es el caso de su comparecencia cada Jueves Santo tras el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas, de la Exaltación, o en el mes de julio tras la Virgen del Carmen de San Gil.