Montesión celebrará el septenario de la Virgen del Rosario en San Martín trece años después

Un espacio cercano, amplio y al que se regresa más de una década después. La junta de gobierno de la hermandad de Montesión, encabezada por Alberto Balbontín, ha informado que, tras acuerdo de cabildo de oficiales, se ha decidido celebrar el septenario de la Virgen del Rosario en la iglesia de San Martín de Tours. Este culto tendrá lugar entre los días 19 y 25 de octubre, con los preceptivos traslados de ida y de vuelta, culminando en la jornada del domingo 26 con la Función Principal de Instituto.

"Queremos agradecer a la Hermandad de la Sagrada Lanzada la hospitalidad mostrada al acogernos en su sede canónica, en la que volveremos a celebrar los cultos a la Virgen del Rosario después de 13 años, al igual que hemos venido celebrando el Solemne Quinario al Señor Orando en el Huerto en las últimas ocasiones", señala la cofradía, indicando que en efecto en el año 2023 el Señor de la Oración regresó a la sede canónica de la cofradía del Miércoles Santo para celebrar allí el quinario.

En virtud de la regla 28.1 de la Hermandad, teniendo en cuenta las limitaciones de la capilla, la Junta de Gobierno trabaja cada año en las gestiones para la celebración de los cultos principales en algún templo de mayores dimensiones de la feligresía o cercano a la capilla del Rosario, "que nos permita acoger a todos nuestros hermanos y celebrar los cultos con toda la solemnidad merecida", como por ejemplo ha podido ser el convento de Santo Tomás de Aquino o la parroquia de San Pedro.