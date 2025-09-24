Palacio descarta una posible salida extraordinaria del Señor de la Salud de Los Gitanos

El calendario de procesiones extraordinarias del presente año se cerrará en noviembre, tal y como estaba previsto. No habrá ninguna salida extraordinaria o culto similar protagonizado por la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, titular de la hermandad de Los Gitanos, tras las informaciones aparecidas en estos últimos días.

A través de un comunicado, la cofradía de la Madrugada ha explicado los pormenores de la celebración del 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España, motivo por el cual se está trabajando "en un programa de clausura en torno a esta importante efeméride, basándose en la fe y religiosidad, en la cultura y la historia. Como parte de ese proceso, se mantuvo un encuentro con el Señor Arzobispo, don José Ángel Saiz Meneses, a quien se presentó un abanico muy extenso de posibles actos y actividades, sobre las que trabajar. Entre ellas se encontraba la posibilidad de celebrar una Eucaristía de clausura en la Catedral de Sevilla presidida por la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, opción que se ha descartado desde Palacio", señala el comunicado.

Actualmente, "y dada la expectación generada en algunos medios de comunicación y redes sociales ajenas a la Hermandad, creemos necesario aclarar que no está prevista ninguna salida extraordinaria, ni acto externo, ni misión que implique el traslado o la salida del Señor de la Salud, y mucho menos sin pasar por un Cabildo Extraordinario de Hermanos, tal y como ordenan nuestras Reglas", abunda la nota.

Desde la Hermandad "se está trazando un programa de actividades que clausure este año conmemorativo incluyendo mesas redondas, conferencias, eucaristía… el cual se pondrá en conocimiento de todos los hermanos, en las próximas semanas. Aprovechemos la ocasión para reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer nuestra identidad y compartir con Sevilla y con su Iglesia el valor de estos seiscientos años de camino del Pueblo Gitano", finaliza.

Como apunte, en otros enclaves de la provincia de Sevilla sí han sido autorizados diversos cultos externos con motivo de esta efeméride, desde Écija con el Cristo de la Sangre o la Esperanza de Utrera, esta última precisamente este próximo viernes bajo palio.