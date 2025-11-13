El Museo celebrará veneración extraordinaria al Santísimo Cristo de la Expiración

Un broche de oro ideal para culminar toda una efeméride. La hermandad del Museo celebrará este próximo fin de semana una veneración extraordinaria del Santísimo Cristo de la Expiración. La corporación culmina así los actos del 450 aniversario y también de los cuatro siglos y medio de la hechura del crucificado, uno de los más antiguos de cuantos procesionan en la Semana Santa hispalense.

De esta manera, la Capilla del Museo servirá de punto de encuentro para todos aquellos fieles y devotos que quieran contemplar al crucificado de Marcos Cabrera en cercanía y en una disposición especial. Todo ello apenas una semana después de la memorable salida extraordinaria que protagonizaron ambos titulares con la procesión extraordinaria del Stabat Mater más de un siglo después de aquella última vez. Los horarios establecidos para esta veneración son los siguientes:

Sábado 15. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Domingo 16. De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

El Santísimo Cristo de la Expiración es una talla de estilo manierista realizada en pasta de madera. Su autor es Marcos de Cabrera el cual realizó la talla en el año 1575. Se conoce que la hermandad concertó con dicho escultor la realización de la obra el 7 de diciembre de 1575, concertándose la entrega del crucificado para el día de Pascua de Navidad de ese mismo año. Entre las muchas leyendas que hay sobre la hechura del crucificado, resalta aquella que dice, que aquellos hermanos que acordaron con Marcos de Cabrera la realización del Cristo expirante lo hicieron con la condición de que si la obra era del gusto de aquellos, los moldes con los que se había realizado la imagen debían de arrojarse al río Guadalquivir, para así impedir que tal magnífica obra no pudiera ser duplicada. Se comenta que el autor pudo inspirarse en unos bocetos del gran Miguel Ángel, siguiendo la línea serpentinatta.