'Yo creo que salimos', el nuevo capítulo de El Palermasso

El primer capítulo de la sexta temporada de El Palermasso muestra una escena desgraciadamente común en la Semana Santa de Sevilla: un hermano mayor hablando al resto del cortejo tras haber tomado una decisión sobre sí procesionar o no a causa de las inclemencias meteorológicas. En este caso, el obstáculo no es el tiempo, sino la pandemia. Bajo esa premisa, la Junta de Gobierno liderada por Antonio Garrido hace un repaso a las medidas sanitarias y de seguridad para, con tono humorístico, proponer hacer estación de penitencia.

Este imaginativo hermano mayor propone que los acólitos no tengan más de 3 años, al no tener que llevar mascarillas los niños; procesionar si músicos, haciendo uso de un altavoz; o que no haya relevos entre costaleros, a los que se les harán PCR con los pabilos de encender los cirios. En definitiva, golpes de humor cofrade una cuaresma más para amenizar la espera de miles de fieles.

El episodio, además, cuenta con invitado muy especial y oportuno para los tiempos que vive la sociedad española: Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad es retratado por la webserie sevillana junto a sus frases más populares de los últimos meses y revestido como un nazareno más.