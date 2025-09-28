Así es el nuevo manto bordado de cultos para la Esperanza de Triana

La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado este domingo una nueva incorporación patrimonial de primer nivel. Se trata de un manto bordado para cultos, besamanos y traslados de Nuestra Señora de la Esperanza, realizado en terciopelo verde bordado en oro, ejecutado en el taller de Pepi Maya y diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes.

El diseño toma como referencia el histórico manto de la Esperanza —hoy perteneciente a la Virgen de la Paz, patrona de Ronda—, primera obra realizada para la Hermandad por José Recio del Rivero, estrenada en 1909.

Partiendo de esta inspiración, "la nueva obra mantiene el estilo característico de aquel, con amplitud en el movimiento y en la escala de sus motivos vegetales, pero aporta un dibujo original y renovado. En el centro del manto se sitúa una cartela coronada con el áncora y el salvavidas entrecruzados, emblema de la Hermandad que los nazarenos portan en sus capas desde comienzos del siglo XX, con la palabra “ESPERANZA” en su parte central", señala la cofradía.

En torno a ella se desarrolla "un rico repertorio ornamental inspirado en la cerámica trianera de José Recio, documentado en diversas piezas conservadas del autor, como el zócalo de una casa señorial en la calle Águilas firmado en 1912. Destacan los tallos dobles unidos por travesaños, a modo de “escaleritas”, característicos de la producción de Recio, así como los ángeles fitomórficos —mitad humanos, mitad vegetales— y otros seres fantásticos como delfines o dragones, todos ellos asociados tradicionalmente a la protección de lo sagrado y muy presentes en la ornamentación manierista reinterpretada por la cerámica sevillana", abunda.

El bordado ha sido realizado por Pepi Maya, discípula junto a su hermana Dolores del prestigioso taller de Esperanza Elena Caro. La obra incorpora un completo repertorio de técnicas de bordado en oro, con especial riqueza en cartulinas, hojillas, matizados en sedas o giraspes y grandes piezas de tejido que componen el conjunto. Finalmente, se remata con una blonda de diseño exclusivo, de gran anchura y perfecta adecuación a la monumentalidad del manto, realizada por Alfonso Aguilar.

"Este nuevo manto supone una aportación de enorme valor artístico y devocional al patrimonio de la Hermandad, reafirmando la continuidad de un estilo propio y la vigencia de una tradición seis veces centenaria", finaliza la exposición.