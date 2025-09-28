Estos son los Premios Demófilo de la Semana Santa de Sevilla 2025

El Jurado de los Premios Demófilo presidido por Antonio Zoido y organizados por la Fundación Machado se reunió para otorgar los reconocimientos relativos a este año 2025. Estos premios, creados en 1988, pretenden homenajear y reconocer en sucesivas ediciones a distintas personas, entidades y hechos singulares que han hecho posible el mantenimiento y enriquecimiento de las tradiciones culturales de nuestra semana mayor. Es notorio que en Sevilla, y más concretamente en los ámbitos sociales vinculados con las celebraciones de su Semana Santa, estos premios han ido adquiriendo un prestigio cada vez mayor a lo largo de los años, bien sea por la calidad de la institución que los otorga, bien porque ha sabido captar la especial sensibilidad del pueblo a la hora de poner en marcha ese conjunto espléndido de trabajos, de arte y de religiosidad popular que significa la Semana Santa.

El fallo recoge los siguientes galardones: