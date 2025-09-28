Estos son los Premios Demófilo de la Semana Santa de Sevilla 2025
El jurado ha concedido premios al manto de la Virgen de Consolación de la Sed o la saeta de la salida del Señor de la Salud
También se ha reconocido la candelería pintada de la Virgen de los Dolores
La primera Pastora de Sevilla ya está coronada
El Jurado de los Premios Demófilo presidido por Antonio Zoido y organizados por la Fundación Machado se reunió para otorgar los reconocimientos relativos a este año 2025. Estos premios, creados en 1988, pretenden homenajear y reconocer en sucesivas ediciones a distintas personas, entidades y hechos singulares que han hecho posible el mantenimiento y enriquecimiento de las tradiciones culturales de nuestra semana mayor. Es notorio que en Sevilla, y más concretamente en los ámbitos sociales vinculados con las celebraciones de su Semana Santa, estos premios han ido adquiriendo un prestigio cada vez mayor a lo largo de los años, bien sea por la calidad de la institución que los otorga, bien porque ha sabido captar la especial sensibilidad del pueblo a la hora de poner en marcha ese conjunto espléndido de trabajos, de arte y de religiosidad popular que significa la Semana Santa.
El fallo recoge los siguientes galardones:
- Premio a una larga trayectoria. A la Artesanía de la Palma Rizada. A través de cursos y talleres, hermandades y otros colectivos han mantenido la tradición de la creación de estos elementos que pueblan los balcones y terrazas de nuestras calles cuando se acerca la Semana Santa. Esta práctica propicia valores como pueda ser el trabajo en equipo y la transferencia de conocimiento. La palma rizada es además la primera de las insignias que entra en la carrera oficial de la Semana Santa ya que la porta el nazareno de la Borriquita que pide la venia. Aunque el reconocimiento se extienda a todas las hermandades y talleres donde se realiza esta artesanía, la Fundación Machado quiere singularizar el galardón en el trabajo que en su día comenzó a hacer y a transmitir el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Juan Ortega o también la Hermandad de San Esteban cuyo hermano Bobby Bustamante también puso en marcha uno de los primeros talleres.
- Premio a una obra de arte permanente. A la cruz de taracea que ha sacado el Cristo de la Corona elaborada por artesanos marroquíes Lancen y Mohamed Labyad. La iniciativa nació en la ciudad de Essaouira en el marco del IIº encuentro “El alma de las culturas”. Con este premio la Fundación Machado reconoce la importancia de la artesanía como activo de entendimiento y conocimiento en oposición a la intolerancia religiosa.
- Premio a una obra de arte efímera. A Manuel Jesús Blanco Mesa, pintor de la candelería de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente. Este año, con motivo del 150 aniversario fundacional, este elemento del paso de palio salió decorado con una serie de escudos y símbolos de Papas, Arzobispos y de instituciones, como las hermandades del Lunes Santo, que transformaron el bosque de cirios en un relato histórico de la vida de la corporación. La cera además es uno de los elementos más efímeros de un paso de palio, en este caso del de la Virgen de los Dolores.
- Galardón Extraordinario. A la hermandad de la Sed, el taller de Charo Benardino y a título póstumo a Fernando Prini por el estreno del nuevo manto de Santa María de Consolación, madre de la Iglesia obra colectiva de una hermandad, el diseñador y las manos que lo ejecutaron. La originalidad del diseño responde a una de las máximas de la artesanía como es la búsqueda de la personalidad para reforzar la idiosincrasia, una obra que también destaca por el virtuosismo técnico de su creación.
