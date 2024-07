"Uno de los objetivos es que los sevillanos redescubran la Catedral durante la exposición"

Un verdadero reclamo no solo en clave religiosa y espiritual, sino en materia cultural para toda una ciudad durante el tramo final de este 2024. La Catedral de Sevilla acogerá entre el 3 de noviembre y el 20 de diciembre una magna exposición enmarcada en el II Congreso Internacional de Hermandades. Bajo el título Sedes Hispalensis: Fons Pietatis. La Catedral de Sevilla, fuente de Piedad, artes como la imaginería, pintura, joyería, orfebrería -todo ello rematado con un paso de palio- se darán cita en esta muestra, una de las más ambiciosas proyectadas en la capital andaluza en estos últimos tiempos.

Se articulará en tres grandes bloques temáticos, pero con un denominador común: el templo mayor de los sevillanos como generador de devoción y de espiritualidad desde hace siglos. "El discurso narrativo se centra en recorrer, como si estuviéramos en un paisaje, lo que son las devociones y manifestaciones de religiosidad popular emanadas de la Catedral como madre y maestra, como reguladora. Sevilla es una ciudad con un marcado carácter mariano, desde Fernando III y Alfonso X hasta la actualidad", señala Pedro Manuel Fernández Muñoz, comisario, a este periódico. "Hay una devoción que está presente en la exposición de manera transversal, y es la Inmaculada Concepción, prácticamente de principio a fin. Es un trasunto de cómo la Inmaculada está presente en la vida sevillana, no solo el 8 de diciembre. En Semana Santa está presente en los Sinelabe o en los Simpecados del Rosario en el mes de octubre, en el Corpus... No hay protestación de fe en Sevilla que no evoque la Purísima", apunta Fernández, que ha procurado establecer ese paralelismo de presencia diaria y presencia en la exposición y sus diferentes tramos.

En cuanto a las piezas que podrán contemplarse, "la mayoría de ellas son de procedencia catedralicia. La Cieguecita de Martínez Montañés, como referente de la imaginería, su Cristo de la Clemencia... Un crucificado, por cierto, que marca la estética de la escuela sevillana de escultura desde 1565 y que se mantiene en la actualidad", apostilla Pedro. "Igualmente estará presente Zurbarán con su Inmaculada de la Capilla de San Pedro, la Inmaculada de Murillo de la Sala Capitular... Todas ellas obras de primer orden. También señalamos la puesta en escena de ornamentos bordados, ternos usados durante las ceremonias religiosas como el negro del Viernes Santo o el morado de Cuaresma donado por Palafox..." Además, la exposicion tiene un carácter interactivo, en la medida de que el espacio seguirá manteniendo su concepto espiritual. Es decir, "las capillas servirán como lugar de meditación y de oración pero también para contemplación de la belleza de las obras de arte".

Hay otro apartado que, desde el comisariado, se busca resaltar por su singularidad, y es el arte de la joyería. "Veremos en la muestra los pecherines de la Virgen de los Reyes recién restaurados y reestructurados, y piezas que no se habían visto nunca de cerca, como la corona de la Virgen de la Antigua, una obra excelsa", incide Fernández, que tiene claro uno de sus principales propósitos: "Queremos, entre otras cosas, despertar el interés de los sevillanos por la Catedral, que vengan y la redescubran. Quizás como la tienen tan cerca y tan a diario no albergan esa necesidad de entrar, pero queremos mostrar la Catedral como parte de sus raíces, ahora que tanto se habla de gentrificación y de turistización. Es una ocasión ideal para conectar a la ciudadanía con el epicentro histórico de la ciudad, que es su Catedral", sentencia.

Y un paso de palio

Pero sin duda otro de los atractivos más señalados de la exposición es la presencia del paso de palio de la Virgen del Socorro. La dolorosa será trasladada a la Catedral el amanecer del día 2 de noviembre, y durante más de un mes permanecerá bajo las naves del mayor templo gótico de la cristiandad. "Era necesario que hubiera un paso. Date cuenta que la aportación más original de la Semana Santa sevillana es el paso de palio. Hasta principios del XVII no existía este formato, que con el tiempo se exportará con éxito más allá de las fronteras de la ciudad. Incluso el Abad Gordillo muestra su rechazo hacia 1630, que se escandalizaba porque asociaba los palios a los misterios gloriosos", explica Fernández en estas líneas.

"Una vez que se consolida, ya en el siglo XX aparece una modalidad nunca antes vista, que es el palio de malla, que lo usa por primera vez Montesión. Vi completamente justificado traer el palio de la hermandad del Amor, que funciona muy bien. El resultado es perfecto porque conjuga la belleza y unción de la dolorosa en un conjunto de artes de primera calidad", finaliza. Cuenta atrás para que se abran las puertas de la Catedral y los sevillanos conozcan, de primera mano, todo cuanto significa aquel templo que, quienes lo trazaron, abrigaban el deseo de pasar a la posteridad y de que los tomaren por locos.