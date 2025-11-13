Paco Pardo culmina el dorado del paso del Cautivo de Morón de la Frontera

El taller del reconocido dorador Paco Pardo ha entregado las últimas piezas doradas que completan uno de los proyectos más importantes realizados en estos últimos cinco años de intensa actividad: el dorado del paso procesional del Señor Cautivo de Morón de la Frontera, obra del tallista Francisco Verdugo.

Con esta entrega, se da por finalizado un trabajo artesanal de gran envergadura, que se presentará y estrenará durante la Cuaresma de 2026, ofreciendo a los vecinos y devotos un paso totalmente renovado que lucirá con esplendor en las calles de Morón de la Frontera.

Detalle de uno de los respiraderos recién intervenidos

El dorador Paco Pardo quiso expresar su profundo agradecimiento a la Hermandad del Señor Cautivo y, de manera especial, a la comisión de trabajo formada por D. Juan Macho, D. José Angulo, D. Juan Yuste, D. Adrián Cabeza, D. Antonio Sancho y el maestro escultor D. Manuel Martín Nieto, quienes acompañaron y apoyaron al taller durante todo el proceso. “Me llevo de ellos un gran cariño y amistad. Gracias de corazón por tanto”, destacó Pardo.

El taller de Paco Pardo se ha consolidado como un referente en la restauración y dorado de pasos procesionales, combinando la tradición del arte sacro sevillano con técnicas contemporáneas que permiten mantener viva la riqueza cultural de la Semana Santa andaluza. El próximo Domingo de Ramos de 2026 será el esperado momento en el que el Señor Cautivo de Morón recorrerá las calles, mostrando el fruto de años de dedicación y maestría artesanal.