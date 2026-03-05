Pasión y Muerte atravesará por el centro la Plazuela de Santa Ana el Viernes de Dolores 2026

Será una de las novedades estéticas más interesantes de la próxima Semana Santa. La hermandad de Pasión y Muerte modificará ligeramente su itinerario el próximo Viernes de Dolores, una variación que contemplará una serie de particularidades de cara a la estación de penitencia y su momento central, como es la llegada a la parroquia de Santa Ana, donde precisamente hace estación junto a su titular, el Cristo de Pasión y Muerte.

En este sentido, y previa autorización de las entidades competentes, la cofradía, al salir de Rodrigo de Triana, tomará por la zona central de la Plazuela de Santa Ana y no por el lateral norte, que habitualmente transitaba. Este reajuste lo permite, en buena medida, la retirada definitiva del laurel de Indias que ocupaba el centro de dicha plaza, y que resultó gravemente dañado tras ser partido en dos por la caída de un rayo en la tarde del pasado 15 de diciembre.

De esta manera, el cortejo alcanzará de frente la puerta del templo que da a la plazuela, donde será recibido por la comunidad parroquial. Además, también como novedad, el cuerpo de nazarenos entrará en el interior de la parroquia por la citada puerta, para luego salir por la de la calle párroco don Eugenio, y así ofrecer un mayor recogimiento y profundidad espiritual a todos los hermanos, que podrán rezar en la conocida como Catedral de Triana. Por otra parte, el crucificado transitará desde la puerta de la Plazuela hasta la puerta lateral acompañado del cuerpo de acólitos y el coro de Cristo Rey, que irá acompañando con sus cantos ese tramo.