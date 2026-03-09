Piden ayuda para encontrar una túnica de nazareno perdida en un autobús de Tussam

Una familia sevillana ha hecho un llamamiento público a través de redes sociales para localizar la túnica de nazarena de una niña de cuatro años, olvidada el pasado sábado en un autobús de Tussam. La prenda, que pertenece a la Hermandad de San Benito, fue olvidada en un vehículo de Tussam de la línea 21 y, dos días después, continúa sin aparecer.

Fue la madre de la pequeña, Vicky, quien publicó el pasado sábado en Facebook un mensaje pidiendo ayuda: "Hoy mi madre se ha dejado una bolsa con una túnica de nazareno blanca este mediodía en el autobús de la línea 21. Si alguien se la ha encontrado, rogaría que por favor me la devuelva. Es de mi hija, que tiene 4 años, y no sé cómo le diría que no puede salir este año de nazareno".

Los hechos ocurrieron en torno a las 14:25 horas del sábado 7 de marzo, en un autobús de la línea 21 de Tussam que circulaba por la Avenida Pedro Romero. Según relata la propia Vicky, "ella se bajó del autobús y se la dejó olvidada en el asiento", en referencia a su madre, que portaba la bolsa con la túnica.

La familia ha acudido en dos ocasiones a las dependencias de Tussam para intentar encontar la prenda, la última este mismo lunes, pero hasta el momento no han obtenido resultados positivos. "A Tussam fuimos ayer y hoy y no han dejado nada", retalaba Vicky este lunes a este periódico. Además, añadió que "los conductores de Tussam lo han avisado por su grupo de WhatsApp".

Pero más allá del valor material, lo que realmente preocupa a esta familia sevillana es el significado emocional que atesora la túnica. "Ya no es solo la túnica, es el valor sentimental que tiene esa prenda, por eso le estamos dando tanta difusión. Porque la túnica ha pasado de unos a otros en la familia, desde el más grande a la más chica, que hoy es mi hija", confesaba la denunciante.

La búsqueda se extiende en redes sociales

La petición ha trascendido Facebook y ha llegado a otras plataformas como X (antes Twitter), donde numerosos usuarios se han hecho eco del extravío y están colaborando en la difusión del mensaje con la esperanza de que alguien pueda aportar alguna pista sobre el paradero de la prenda.

Ante las consultas de los usuarios, Tussam ha respondido a través de su perfil oficial en redes sociales, sugiriendo una posible ubicación alternativa donde podría encontrarse el objeto. "Estamos atentos, pero no ha aparecido. En ocasiones, dejan estos objetos directamente en la oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento, situada en El Prado, junto a la estación de autobuses", explicaba la empresa esta mañana a un usuario interesado en el caso.

La familia confía en que la difusión del caso y la colaboración ciudadana permitan recuperar esta prenda tan especial cuando solo restan tres semanas para el Martes Santo, para que la pequeña pueda cumplir su ilusión de vestir la túnica que ya lucieron otros familiares antes que ella.