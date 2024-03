Rafael, el paciente de ELA que ofrecerá un pregón de Semana Santa para dar voz a su lucha

Una historia de superación que nos ofrece una lección a todos, muy especialmente en el mundo de las hermandades. El cofrade Rafael Castejón López ofrecerá el pregón de la Semana Santa 2024 de la Peña Sevillista 'Al Relente', que cada año anuncia la fiesta mayor de Sevilla a su manera. Sin embargo, este no será un pregón cualquiera, puesto que Rafael padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que, actualmente, no tiene cura.

Sin embargo, este cofrade, a través de sus ojos y sus expresiones, ha volcado en el papel en blanco todas sus vivencias e impresiones acerca de nuestra Semana Santa. Se valdrá para ello de un cirineo de excepción, Moisés Viretti, que será el encargado de ocupar el atril y declamar el texto que ha transmitido este paciente. La cita será el próximo sábado 9 de marzo en el salón de actos del Complejo Educativo Pino Montano, en la Avenida Manuel del Valle, lugar elegido "ante la más que previsible afluencia de asistentes", tal y como indica la propia peña.

Castejón, que ofrecerá todo un testimonio de superación personal, es hermano, entre otras corporaciones, de San Roque y la Cena, así como de Pino Montano, la Trinidad y la Anunciación de Juan XXIII, todas ellas representadas en el cartel anunciador del acto realizado por Pedro Fernández. Guillermo Jiménez Ballester presentará el acto, y a continuación subirá al atril el encargado de presentar al pregonero, Luis Antonio Castejón López. Seguidamente, Viretti expresará todo lo que Rafael ha escrito en las páginas de su pregón. También participan en el acto Francisco Javier Montiel con una saeta y el Trío de Capilla Musical Virgen de Nazaret.

Cariño de San Roque

Se llama Rafael, es hermano antiguo de San Roque, y ha escrito un maravilloso pregón...(1/3) pic.twitter.com/U9rMTpMPiG — Hdad. de San Roque (@Hdad_SanRoque) March 7, 2024

La hermandad de San Roque, a la que pertenece este pregonero, ha querido compartir a través de la red social X un mensaje de apoyo y ánimo a Castejón, ferviente devoto del Señor de las Penas. "Ese pregón lo leerá un amigo cirineo porque él no puede hablar. Una triste enfermedad no le va a permitir pronunciarlo; pero lo que no le ha impedido, aún estando postrado, es que sus recuerdos vuelen y su corazón hable de ellos. Rafael, queremos que sepas lo enormemente orgullosos que nos sentimos de tener hermanos con tu valor y tu fuerza. Y que como hizo Jesús de las Penas, se levantan y siguen adelante. Y ya sabes dónde te esperamos el próximo Domingo de Ramos", expresa la corporación.