Reabre la nave del Cristo de las Tres Caídas de Triana tras tres años de reforma en la Capilla de los Marineros

La hermandad de la Esperanza de Triana reabre la nave del Santísimo Cristo de las Tres Caídas en la Capilla de los Marineros tras su reforma. Culminan así los trabajos de reforma y nueva construcción en la zona correspondiente a este espacio, permitiendo la reapertura al culto y a la visita de fieles y devotos. Las obras, iniciadas en 2023, han supuesto una profunda transformación arquitectónica y funcional de esta parte del templo.

Aspecto actual de la capilla de los Marineros / Hermandad

Entre las principales actuaciones se encuentra la reorganización de la llamada nave sacramental y del espacio destinado al Cristo, con el objetivo de mejorar la disposición litúrgica, la accesibilidad y la integración estética con el resto de la Capilla de los Marineros. Uno de los elementos centrales del proyecto ha sido la reconfiguración del retablo y del entorno devocional del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Con la intervención se está procediendo al dorado del retablo y a la modificación de su disposición, situando el altar del Cristo presidiendo la nave de la Epístola y rebajando la altura de la imagen para favorecer una mayor cercanía con los hermanos y fieles devotos.

Este cambio también contribuye a reforzar la configuración en planta del templo, aproximándola a la forma de cruz latina y mejorando la visibilidad del titular cristífero desde distintos puntos de la Capilla. Las obras han incluido igualmente la ampliación y traslado de la sacristía a una zona más próxima al altar de celebración, así como la creación de nuevas dependencias para el ajuar de los titulares. También se ha incorporará un ascensor que facilita el acceso a los espacios superiores y a las dependencias anexas para personas con movilidad reducida.

El columbario

Otro de los aspectos destacados del proyecto ha sido la reorganización del columbario de la Hermandad. La reforma ha permitido reubicar este espacio funerario en su emplazamiento original dentro del conjunto de dependencias de la Capilla, ampliando además su capacidad "para dar respuesta a la creciente demanda de hermanos y fieles devotos que desean reposar en este lugar. Con esta actuación se recupera la disposición histórica del columbario dentro del complejo de la Capilla de los Marineros", señala la hermandad.

La reapertura de la nave del Santísimo Cristo "supone un nuevo hito dentro del proceso de renovación de la Capilla de los Marineros, sede histórica de la Hermandad. El proyecto ha buscado mejorar tanto el valor artístico del templo como su funcionalidad, garantizando al mismo tiempo la conservación del patrimonio y una mejor atención a los hermanos y fieles devotos. La Hermandad continúa así desarrollando un ambicioso plan de mejora de su sede canónica, con el propósito de adaptar el templo a las necesidades actuales sin renunciar a su identidad histórica y devocional dentro del barrio de Triana", finaliza.