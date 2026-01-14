Ricardo Suárez, designado asesor artístico para la elección del cartel de la hermandad de la Macarena

La Hermandad de la Macarena ha designado al pintor y escultor Ricardo Suárez como asesor artístico para la propuesta del autor del cartel -pictórico o fotográfico- que la corporación presenta anualmente en vísperas de la Semana Santa. Se trata de una responsabilidad que Ricardo Suárez ya desempeñó durante el mandato como hermano mayor de Manuel García García, "etapa en la que la Hermandad consolidó uno de los patrimonios pictóricos más sobresalientes de la ciudad", señala la cofradía.

En aquel periodo se incorporaron obras de artistas de la talla de Carmen Laffón, Ignacio Tovar, Guillermo Pérez Villalta, Emilio Sáenz Zambrano, Félix de Cárdenas, José Luis Mauri, Javier Buzón, Manolo Cuervo o Miki Leal. Con posterioridad, y en continuidad con esta línea de actuación, dicho patrimonio se vio enriquecido con nuevas aportaciones de artistas como Ricardo Cadenas, Javier Pereñíguez o Luis Gordillo, entre otros.

Este conjunto configura hoy uno de los referentes más significativos de la pintura contemporánea española, articulado en torno a la Hermandad y a la devoción a Nuestra Señora de la Esperanza. "La actual Junta de Gobierno, dando continuidad al proyecto iniciado por D. Manuel García García, reafirma así su decidida apuesta por el arte contemporáneo, confiando la interpretación de su identidad y de su espiritualidad a algunos de los creadores más relevantes del panorama artístico español", apostilla.