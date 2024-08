El rito de las mañanas de la Virgen de los Reyes en Sevilla

El 15 de agosto la ciudad amanece temprano. Antes de que salga el sol. Las campanas de la Giralda suenan en el silencio previo del amanecer y llegan más lejos que ningún otro día. Hay muchas personas para las que los días de fiesta son un día más en el calendario, pero el movimiento de personas y vehiculos a las seis y media de la mañana de un jueves festivo y, encima, del mes de agosto, es considerablemente mayor que el de cualquier otro amanecer de verano. Los sevillanos, de ciudad y provincia, mantienen la costumbre de acercarse temprano a la Catedral para ver la procesión de la VIrgen de los Reyes y eso se nota en un público cada vez más numeroso que era comentado por los asiduos al Día de la Virgen y en que la procesión ha durado más que años anteriores: una hora y cuarenta y cinco minutos.

Es una mañana donde toda Sevilla sale a la calle. Y no sólo por la gente que abarrota los alrededores de la Catedral, sino por los representantes de la sociedad civil, militar y religiosa que forman parte de las 300 personas que participan en en la procesión. Esta vez José Luis Sanz no ha desfilado tras el palio porque está convaleciente de un esguince, aunque sí ha asistido a la ceremonia religiosa. En total, 20 concejales del Ayuntamiento de Sevilla -del PP, PSOE y Vox-, con Álvaro Pimentel en representación del alcalde durante la procesión, han recorrido las gradas bajas de la Catedral acompañando a la Patrona de la Archidiócesis.

Álvaro Pimentel representó al alcalde durante la procesión / José Luis Montero

Por este motivo, porque la devoción y el patronazgo de la Virgen de los Reyes va más allá de la ciudad, también han participado nueve diputados provinciales del PSOE, PP y Vox con el presidente de la Diputación, Javier Fernández, a la cabeza. También asistieron, entre las autoridades, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano y representantes de los diferentes ejércitos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vivido su segundo día de la Virgen de los Reyes al frente de la Corporación Municipal. "Un día espléndido que ha acompañado a la ciudad que se vuelca con su Patrona", ha recalcado. Sobre los nuevos gallardetes, Sanz -quien unas horas después hizo público la nueva estructura del equipo municipal- ha afirmado que la avenida de la Constitución "ha quedado preciosa". Sobre el acto de la víspera, donde se celebró el centenario de la primera piedra del monumento a San Fernando en la Plaza Nueva, "un rey que seguramente deberíamos de conocer mucho más no solo por lo que hizo por la ciudad de Sevilla sino por lo que supuso en la historia de España".

El Día de la Virgen es también para muchos un paréntesis en las vacaciones o el comienzo de ellas y un día de trabajo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al menos en dos ocasiones tuvieron que asistir al público. Ambas en la Avenida de la Constitución, uno de ellos un mareo en la esquina con Alemanes y otro cerca de la Puerta de San Miguel, donde un hombre cayó al suelo convulsionando. La actuación de la policía y los servicios de emergencia fue casi inmediata.

Numeroso público asistió a la misa estacional / José Luis Montero

Este año ha sido el primero sin vallas en la mayoría del recorrido -sí había en la Plaza de la Virgen de los Reyes- y como hay opiniones para todos los gustos, hay quien las ha echado en falta "porque servían para apoyarme". Pequeñas novedades de una procesión que tiene la virtud de cambiar y parecer que permanece como siempre. Los sevillanos saben que lo único importante esa mañana es Ella, pero también les gusta preguntar quién es cada uno de los que desfilan por las calles. El alcalde, como ya observamos en el Corpus, es cada vez más reconocido por los ciudadanos, que casi solo identifican a él, a Antonio Muñoz, y curiosamente para los vecinos de la capital, al presidente de la Diputación.

Una presencia municipal que fue aprovechado por la Sección Sindical del Sindicato Provincial de Policías Municipales de España para mostrar su descontento por "los continuos incumplimientos de abonos por parte de la Corporación". Lo único que han hecho es presenciar la procesión con camisetas y petos donde se podía leer "El Alcalde no cumple lo que firma".

Mucho público en la procesión y muchos feligreses en la Catedral durante la celebración de la misa tras la procesión. Con la Eucarístia, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses y los obispos auxiliares, Teodoro León y Ramón Valdivia; además de los miembros del Cabildo Catedral, con su deán, Francisco José Ortiz, al frente; y una nutrida representación del clero sevillano, entre ellos los predicadores de las novenas matinal y vespertina de este año, Marcelino Manzano y Antonio Bueno, respectivamente.

Avanzada la misa estacional aún había quien buscaba un sitio entre las pocas sillas libres que quedaban. Esto causaba algún contratiempo, sobre todo a las personas mayores, a las que hacían ir de un sitio a otro, tanto que una señora pidió a una de las auxiliares si la podía llevar ella hasta el sitio.

El laicismo imperante en Europa

Durante la homilia, el arzobispo habló, entre otras cosas, de la imposibilidad de "Construir la ciudad de los hombres prescindiendo de Dios o contra Él" y arremetió contra el laicismo imperante en las instituciones europeas. Está muy cercano el tema de la representación -o no - del cuadro de La Última Cena de Leonardo Da Vinci en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

José Ángel Saiz Meneses ha recordado que el 15 de agosto en Sevilla "es un día especial de fervor y amor a Dios y a nuestra Madre". El arzobispo ha pedido a la Reina de la Paz el fin de la violencia y los conflictos, con una mención especial a "Tierra Santa, Ucrania, Sudán del Sur y tantos lugares golpeados por el odio, la violencia y todo tipo de conflictos”. El arzobispo ha advertido que cuesta cada vez más "integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana, crece la dificultad de vivir la fe en Jesús en un contexto social y cultural en que el proyecto cristiano de vida se ve continuamente despreciado y amenazado". Es más, ha lamentado que "en no pocos ambientes es más fácil declararse agnóstico que creyente; a veces se tiene la impresión de que lo lógico es no creer, y que la opción creyente requiere una legitimación social que no es indiscutible ni puede darse por descontada".

En la parte final de su homilía, el arzobispo ha hecho un alegato a la esperanza:"Seguimos haciendo camino con confianza y perseverancia, conscientes de que Cristo resucitado está en medio de nosotros, la Virgen de los Reyes nos lleva de la mano, y de que no peregrinamos solos, sino en la compañía de los hermanos. Cuando estemos cansados y agobiados vengamos aquí, porque ella nos reconfortará”, ha concluido con un "Virgen de los Reyes, ruega por nosotros".

Una procesión espléndida gracias al trabajo de muchas personas, algunas de ellas para llevar las imágenes, sonidos e impresiones a quienes no pueden estar físicamente. Resulta un poco complicado de entender (perdonen el corporativicmo) que el público pueda realizar fotos con su móvil durante toda la misa o de la Virgen en el paso dentro de la Catedral y los profesionales tengan que estar acreditados y controlados mientras que, simplemente, hacen su trabajo. Algo similar ocurre para los redactores. Pequeños problemas que se solventan por el deseo de que la Virgen de los Reyes llegue a todas las personas posibles.