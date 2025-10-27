Roban en la Agrupación Parroquial de Paz y Misericordia de Rochelambert

Otro acto vandálico apenas unas horas después de lo ocurrido en el barrio de San Pablo. La Agrupación Parroquia de Paz y Misericordia, en el barrio de Rochelambert, ha denunciado un robo en su sede canónica, la parroquia de San Luis y San Fernando, ubicada en esta zona de la ciudad. Los hechos han ocurrido al mediodía de este pasado domingo, si bien la notificación del hurto se ha conocido durante la noche.

En el comunicado, la agrupación ha transmitido "un mensaje de tranquilidad: nuestros sagrados titulares, el Cristo de la Misericordia, Inmaculada Concepción, San Luis y San Fernando no han sufrido daño alguno". Sin embargo, "el perjuicio sufrido en nuestro patrimonio devocional está a la espera de ser valorado mientras se desarrolla la investigación pertinente y tan pronto como sea posible ofrecer más información, será comunicada a través de nuestros canales oficiales". Todo hace indicar que se han sustraído diversos objetos del ajuar de la dolorosa.

La imagen del crucificado es obra de Juan Manuel Miñarro, de 1984, y es en los albores del nuevo milenio cuando la joven corporación adquiere la dolorosa, una obra que guardaba en su taller el imaginero Luis Álvarez Duarte.