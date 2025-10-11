Romería de Torrijos 2025: detalles, fechas y datos de interés

La Villa de Valencina de la Concepción ultima todos los preparativos de cara a una de sus citas más especiales y esperadas del calendario: la tradicional Romería de Torrijos, una de las más celebradas y multitudinarias de toda la provincia de Sevilla. Desde este pasado jueves se suceden en el municipio infinidad de actos festivos para conmemorar esta romería, que cumple además una efeméride destacada: 425 años del hallazgo del Cristo de Torrijos, epicentro de la devoción del pueblo.

La Romería, que se celebra del 9 al 13 de octubre, se celebra precisamente el segundo domingo de este mes. Fue el 29 de abril de 1600 cuando en una hacienda cercana al pueblo fue hallado este cristo atado a la columna, muy venerado en toda la región. Es en esta hacienda cuando, el domingo, se realizan todos los festejos, incluyendo la instalación de chozos donde conviven los romeros.

Cartel conmemorativo del 425 aniversario de la aparición del Cristo de Torrijios / Sheil

Hacia la Hacienda los vecinos peregrinan a pie, desde primera hora de la mañana, acompañando a Nuestra Señora de la Estrella, patrona de la localidad, que va ubicada en una carreta tirada por bueyes. El recorrido discurre desde la iglesia parroquial, pasando por diversas calles de la población, hasta Torrijos, donde se encuentra la ermita del Cristo. En el entorno de la hacienda los romeros "acampan" y pasan el día, hasta que al anochecer la comitiva regresa al pueblo y se desarrolla una ofrenda floral y desfile de caballos ante la Virgen de la Estrella, a las puertas de la parroquia.

La Romería de Torrijos está declarada como de Interés Turístico Nacional de Andalucía el 6 de mayo de 1998, además de estar catalogada por la propia Consejería de Turismo como la 4ª Romería en importancia de la comunidad autónoma por afluencia de romeros, siendo además la única del sur de la península dedicada a una imagen de Jesús.

Programación

Tras varias actividades festivas, como actuaciones de DJ o conciertos, así como la suelta de toros de fuego o la romería infantil, el sábado 11 de octubre la jornada comenzará a las 10:30 con la ofrenda de nardos a la Virgen de la Estrella. A las 12:30, romería infantil con salida desde la casa hermandad en la calle Azucena, y a las 17:00 de la tarde, pasacalles con charanga, para finalizar la tarde con actuación de DJ en la calle La Pastora. A las 22:00, toro de fuego.

La jornada más significativa será la del 12 de octubre, día de la Romería de Torrijos y festivo en esta ocasión. A las 6:30 de la mañana, misa del alba en la parroquia, con posterior traslado de la Virgen de la Estrella a su carreta, situada en la Haciendad e Tilly. A las 9:00, habrá pasacalles de la banda de cornetas y tambores de Las Cigarreras, y a las 10:00, salida de la romería hacia la Hacienda. A su llegada a dicho emplazamiento, santa misa en el patio de los Jazmines, traslado a la Capilla del Cristo de Torrijos y salve solemne.

A las 19:30, regreso a Valencina tras el rezo del santo rosario en la capilla del Cristo de Torrijos y, por último, castillo de fuegos artificiales.