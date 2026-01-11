El Sagrado Corazón se engalana a la espera de la llegada de Los Javieres

Detalle de una de las banderas en la fachada de la iglesia

Cuenta atrás para un acontecimiento verdaderamente inusual y que habría que remontarse décadas atrás para encontrar un precedente. La hermandad de Los Javieres ultima los preparativos de cara al traslado definitivo a la iglesia del Sagrado Corazón, donde establecerá su sede canónica. La aún cofradía de la calle Feria cuenta las horas para regresar al templo de la calle Jesús del Gran Poder, donde se fundó allá por la década de los cincuenta.

La magnífica fachada de la capilla de los Luises con las mencionadas banderas

En este sentido, durante estas últimas tanto la fachada de la Iglesia como la de la Capilla de los Luises (que da a la calle Trajano) han sido revestidas con banderas corporativas, en las que se lee la palabra JAVIERES en blanco sobre fondo negro. Del mismo modo varios domicilios del entorno, incluso hasta en Triana, también han colocado estos distintivos en sus balcones, anunciando el inminente traslado, que tendrá lugar el próximo 17 de enero.

En este sentido, el itinerario a seguir será el que se relaciona: Salida, Omnium Sanctorum (19:00 horas), c/Feria, Capilla Monte-Sión (19:25 horas), c/Castellar, c/Alberto Lista, c/Saavedra, Plaza de San Martín (19:55 horas), c/Cervantes, c/San Andrés (20:20 horas), c/García Tassara, c/Amor de Dios, c/San Miguel esquina c/Trajano (20:40 horas), c/Jesús del Gran Poder, Entrada: Iglesia del Sagrado Corazón (21:00 horas).

Ambas imágenes serán trasladadas en andas y contarán con el acompañamiento musical de la Capilla Musical María Auxiliadora (en el Cristo) y la Escolanía Salesiana de María Auxiliadora (en la Virgen).