Saiz Meneses corona a la Virgen de los Dolores de El Viso del Alcor

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha coronado canónicamente a a la Virgen de los Dolores de El Viso del Alcor en la tarde de este sábado 11 de octubre. El prelado hispalense ha presidido la solemne misa pontifical que comenzó a las 19:00 de la tarde, y una salva de cohetes anunció que esta imagen, atribuida a Salzillo, se convertía en la primera dolorosa coronada de la comarca de Los Alcores.

Al término de la eucaristía comenzó la procesión extraordinaria, sin cortejo y con mujeres de mantilla. El recorrido será Plaza Sacristán Guerrero, Convento, Plaza del Ayuntamiento, Real, Plaza de la Recovera, Corredera, Rosario, Santa María del Alcor, Plaza Padre Nicasio y Manuel Roldán «El Campanero», para efectuar su entrada.

El acompañamiento musical correrá a cargo en la primera mitad del recorrido de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras, y la segunda parte interpretará su música la Banda de Música Virgen del Castillo de Lebrija, quien acompaña habitualmente a la Virgen de los Dolores cada Viernes Santo desde hace más de una década. A lo largo del recorrido se esperan diversas muestras de amor de los devotos a la Santísima Virgen, en forma de ofrendas de ramos de flores o de petaladas, como ya ocurriera previamente en los distintos traslados del Triduo Misional realizado como preparación para esta Coronación Canónica. Buena muestra de ello son los distintos elementos decorativos que desde hace semanas figuran por las calles de la localidad en forma de gallardetes, banderas o balcones y fachadas decorados.

La Hermandad Sacramental de los Dolores eligió a dos colectivos como padrino y madrina de la coronación: el gremio de hortelanos y la hermandad de Santa María del Alcor, patrona de la localidad. Además, la Virgen será coronada con una nueva presea, presentada el pasado lunes 6 de octubre en el patio del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Esta corona ha sido diseñada por Ricardo Jiménez Ruiz, Director Artístico de la Hermandad, y ejecutada por el orfebre Joaquín Ossorio, siendo una obra única con muchas referencias a la devoción de la Virgen de los Dolores en la localidad.