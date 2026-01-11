Saiz Meneses recibe a la nueva junta de gobierno de la Macarena

La nueva junta de gobierno de la hermandad de la Macarena, presidida por Fernando Fernández Cabezuelo, ha mantenido este pasado viernes su primer encuentro institucional con el Arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, en una reunión celebrada en el Palacio Arzobispal.

Durante el encuentro, "que se desarrolló en un clima de cordialidad y cercanía, la Junta de Gobierno tuvo ocasión de presentarse formalmente ante el Prelado hispalense y trasladarle las principales líneas de trabajo del equipo de gobierno al frente de la Hermandad. Asimismo, se abordaron cuestiones relativas a la vida de la corporación, su dimensión pastoral y evangelizadora, así como el papel de la Hermandad en la Iglesia y en la ciudad de Sevilla, con el firme objetivo de potenciar y mejorar el compromiso de la Macarena con la Archidiócesis y con las directrices pastorales marcadas por su Arzobispo", señala la nota.

El Arzobispo de Sevilla "mostró su cercanía y apoyo a la nueva Junta de Gobierno, a la que animó a continuar desarrollando su labor con espíritu de servicio, responsabilidad y fidelidad a los valores que definen a la Hermandad", abunda.

Este primer encuentro institucional se enmarca dentro "de la ronda de contactos que la nueva Junta de Gobierno está llevando a cabo tras su toma de posesión, como expresión de comunión eclesial y de respeto a las instituciones de la Iglesia y de la sociedad sevillana, finaliza