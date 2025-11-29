Salida extraordinaria de Jesús Nazareno de La Algaba: horarios, itinerarios y datos de interés

Broche de oro inmejorable a un mes histórico para el pueblo de La Algaba. La hermandad de Jesús Nazareno celebra este domingo, 30 de noviembre, salida extraordinaria con su imagen titular, Jesús, por las calles de la localidad, como colofón a la Santa Misión Parroquial desarrollada a lo largo de este presente mes y con motivo del XXV aniversario de la consagración del templo que lleva su nombre.

Tras su presencia en varios puntos del municipio como El Aral, los barrios de Santo Domingo y García Lorca o el último traslado a la parroquia de Las Nieves, la corporación ya ultima los preparativos para esta jornada dominical tan esperada. A las 11:00 de la mañana, en la Plaza de España, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, presidirá la solemne misa estacional, en cuyo transcurso se le hará entrega al Señor el bastón de mando como Regidor Perpetuo de La Algaba, distinción acordada en pleno municipal. A continuación se celebrará, a partir de las 13:00 aproximadamente, la procesión extraordinaria en su paso procesional de cada Madrugada del Viernes Santo.

Detalles de interés

La procesión comenzará sobre las 13:00 horas y el itinerario que seguirá es el que se relaciona: De la Igualdad, Joaquín Herrera Carmona, Santa Marta, Avenida de la Libertad, Avenida Primero de Mayo, Ayuntamiento, Juan José Herrera Bencano, Córdoba, Sevilla, Pilar García, Manuel Clavijo, Avenida Constitución, Pedroso, Cruz del Convento, Cervantes. Cultura, Antonio Reyes, Marín, Jacinto Serrano (Algaba Plaza), Plaza Nuestra Señora de los Dolores y entrada en la iglesia de Jesús Nazareno. Estará musicalmente acompañado por la Agrupación de Jesús Nazareno.

El Nazareno ya se encuentra en su paso procesional, situado en el presbiterio de la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, preparado ya para la misa estacional de clausura de la Santa Misión Parroquial y posterior procesión triunfal a su sede canónica. Revestido de Majestad con su túnica bordada en 2007, el paso se encuentra exornado con un monte asilvestrado formado por una amplia diversidad de flores en tonalidades lavanda, morada, rosa y blanca: claveles, rosas, jacintos, dendrobium, y delphinium, calas, helechos y esparraguera son las especies que lo componen.

Dado el carácter extraordinario de estos cultos, los tradicionales faroles del paso han sido sustituidos por los candelabros de guardabrisas cedidos por la trianera Hermandad de la Estrella, con lo que se recrea el sistema antiguo de iluminación que solía acompañar a la mayoría de los Nazarenos sevillanos. Se ha optado por combinar la plata con el dorado, de ahí que en el centro de los costeros se inserten los faroles de entrevarales del paso de palio y las esquinas aparezcan decoradas con las champaneras cedidas por la Hermandad de Santa Genoveva, en lugar de los arcángeles. De igual modo, se ha cambiado la cera morada de la Madrugada por la blanca como símbolo del periodo de gracia que este fin de semana concluye.

La imagen de Jesús Nazareno, de enorme devoción en la comarca de la Vega, es de autoría anónima. Los expertos la sitúan en la órbita de Pedro Roldán, a finales del siglo XVII. En estos días de vísperas, numerosas calles del pueblo están engalanadas con los colores propios de la corporación (morado y blanco) para recibir a Jesús Nazareno, adornos costeados por los vecinos para festejar estos días históricos.