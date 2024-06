Salida extraordinaria del Nazareno de Santiponce: horarios, itinerarios y datos de interés

Cuenta atrás en la vieja y milenaria Itálica. Sobre los cimientos de una de las ciudades más preclaras de la civilización romana se aceleran los pulsos y se respira una atmósfera de ilusión propia de las grandes citas. Nuestro Padre Jesús Nazareno recibe, este sábado 15 de junio, la Llave de Oro de la villa de Santiponce, distinción otorgada en el pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los partidos políticos en enero de 2023 e impulsada por la juventud de la corporación, grupo esencial para la consecución de este sueño.

Tras varios meses de preparación, actos y cultos, la hermandad del Rosario ultima los preparativos para una jornada que se antoja inolvidable y que permitirá a numerosos cofrades descubrir una de las tallas más destacadas de la provincia, el Nazareno atribuido a José de Arce y fechado en el siglo XVII. La imagen recibirá la Llave durante una misa estacional a celebrar en el patio de los naranjos del Monasterio de San Isidoro del Campo, lugar en que ha recibido culto durante siglos.

Horarios e itinerarios

Todo comenzará con la celebración de un pasacalles en la jornada de este viernes a cargo de la Agrupación Musical de la Inmaculada de Castilleja de la Cuesta, seguido de otro desfile por parte de la Centuria Romana de Santiponce en la mañana del sábado a las 11:00.

🗝️ AÑO DEL SEÑOR | El Señor en su pasoTras el traslado del Señor a su paso procesional, Nuestro Padre Jesús Nazareno ya se encuentra entronizado para recibir la Llave de Oro de Santiponce y su posterior procesión extraordinaria. pic.twitter.com/zzEcIIu7Ga — Hdad. del Rosario de Santiponce (@rosariosantipon) June 13, 2024

El Nazareno, sobre su paso procesional, saldrá a las 18:15 de la parroquia de San Isidoro del Campo hasta el propio monasterio, en silencio, con el siguiente itinerario: Avda de Extremadura - C/ Las Musas - C/ Francisca Moreno Velázquez - Avda. de Extremadura - C/ San Isidoro del Campo y Monasterio de San Isidoro del Campo.

A las 19:30 de la tarde comenzará la solemne Misa Estacional presidida por don Teodoro León, obispo de Mentesa y auxiliar de Sevilla. En el transcurso de la misma, el alcalde, Juan José Ortega, impondrá la Llave de Oro a la imagen. En torno a un millar de personas han retirado sus acreditaciones para participar de esta ceremonia, disponiéndose las localidades alrededor del patio, primitivo cementerio de la comunidad cisterciense, posterior camposanto de la localidad y donde surgió la devoción a Jesús Nazareno y la Virgen en su advocación del Rosario. En la misa participará el Grupo vocal de la Fundación Alqvimia Musicae, digirido por Abraham Martínez Fernández. La Llave, con elementos alusivos al propio monasterio, es una pieza de orfebrería realizada en el taller de Fernando Marmolejo Hernández, vecino de la localidad.

Una vez concluida la Eucaristía, en torno a las 21:30, comenzará la procesión extraordinaria por las calles del pueblo, visitando lugares como la Capilla del Rocío o enclaves por los que jamás ha pasado, como la Barriada del Rosario o la calle que lleva su nombre. Ya alta la madrugada transitará por la zona baja del pueblo, por el entorno del Teatro Romano y la calle Real para hacer su entrada en torno a las 3:30.

El recorrido será el siguiente: Monasterio de San Isidoro del Campo – C/ San Isidoro del Campo – C/ Guzmán el Bueno – Avda. de Extremadura - Avda. Virgen del Rocío – C/ Pablo Picasso – C/ La Almendra – C/ Cervantes – C/ Rafael Alberti – C/ Ntro. Padre Jesús Nazareno – Pza. de Itálica – C/ Scipión – C/ Martínez Montañés – C/ Dolores Rubín de Celis – C/ El Cernícalo – C/ Guadalquivir – C/ Santo Domingo – C/ Manuel González Rodríguez – C/ Alcalde Cipriano Moreno Montero – Pza. de la Constitución – C/ El Clavel – C/ San Antonio – C/ Eduardo Ybarra – C/ Mesón – C/ Real – Pza. de la Constitución – C/ Las Musas – Avda. de Extremadura – y entrada.

Habrá dos acompañamientos musicales. Desde las 21:30 y hasta las 00:00 aproximadamente intervendrá la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras. Hasta la 1:30 hará lo propio la banda de música de Las Angustias de Sanlúcar la Mayor, formación que acompaña a la Virgen del Rosario en sus procesiones de penitencia y gloria y que interpretará un repertorio clásico y selecto. Desde esa hora y hasta la entrada, se reincorporará la formación cigarrera.

Datos de interés

Jesús Nazareno procesionará en su paso de salida habitual, en esta ocasión flanqueado por candelabros de guardabrisas cedidos por la Hermandad de la Soledad, de Gerena (Sevilla), recuperando así una estampa de mediados del siglo pasado. Además, estrena la denominada como "túnica del pueblo", pieza diseñada y bordada en oro sobre terciopelo morado por el taller de Antonio Roldán Nieto, sufragada con los donativos de los hermanos y devotos, cuyos nombres irán forrados en el interior de la misma.

Las calles aparecen engalanadas con diferentes colgaduras, banderolas y pancartas con el lema Clavis Fidei, el elegido para esta conmemoración. Especialmente emotivo será el saludo a la Hermandad del Rocío, cuyo Simpecado se asomará al dintel en el momento que llegue el Señor. En la "barriada", como popularmente se conoce entre los vecinos, se espera uno de los momentos más especiales, cuando el Nazareno transite por primera vez por su calle. Otro punto de interés es la subida por la Cuesta de Santo Domingo, una pendiente pronunciada que sirve como antesala al acceso al casco viejo del pueblo. Absolutamente imprescindible será su transitar por la calleja de San Antonio, a la vera del Teatro Romano, y el discurrir por las últimas calles del pueblo bien entrada la mañana.

El Ayuntamiento, además, ha concertado con el Consorcio de Transportes una flota de autobuses especiales hasta las 4 de la madrugada para aquellos sevillanos y visitantes que deseen desplazarse en transporte público. En el apartado de aparcamientos, se disponen tres bolsas según la zona: el recinto ferial, la calle Álvarez de Toledo y en las calles José Cabeza Muñoz y Manuel Mariscal Martínez, en la zona más al sur del pueblo, en uno de los primeros accesos según se viene desde la capital.