San José Obrero estrenará la talla completa del frontal del nuevo paso del Señor de la Caridad

La hermandad de San José Obrero ha presentado este jueves, en el marco de la exposición Estrenos y restauraciones de la Semana Santa 2026, la que será su gran novedad para este Sábado de Pasión. Y es que el paso de Nuestro Padre Jesús de la Caridad procesionará con la talla del frontal completa realizada por Francisco Verdugo y con las imágenes de la Fe y la Esperanza en barro cocido realizadas por Fernando Aguado, en el marco del proceso de ejecución de las nuevas andas procesionales, proyecto aprobado en enero de 2023.

En el centro de la canastilla aparece el escudo con el lema CHARITAS de la Orden de los Mínimos que rigen el Convento, la parroquia y dirigen espiritualmente a la hermandad. Por ellos mismos, además, el titular recibió la advocación de Caridad. Este lema aparece sobre un fondo azul (color corporativo de la hermandad) y está rodeado por un rompimiento de gloria con rayos que se ejecutan en orfebrería, creando un contraste entre la madera tallada y el metal.

Escoltando el escudo encontramos las virtudes teologales en imágenes escultóricas de la Fe y la Esperanza cuyos modelos de barro cocido ha realizado Fernando Aguado Hernández. Estas figuras actúan como soporte iconográfico al mensaje de Caridad que da nombre al titular. La canastilla destaca por su riqueza cromática. Se han utilizado madera de cedro y tilo para dar diferente tonalidad a la ejecución por parte de Francis Verdugo. No será en su término una talla monocroma; ya que combinará diferentes tonos de madera (desde tierras y negros hasta el oro apagado de la orfebrería). De esta manera se aplicará una técnica poco usada en pasos procesionales: esgrafiado para imitar la taracea.