Santa Genoveva presenta la restauración de la túnica bordada del Cautivo

La hermandad de Santa Genoveva ha presentado recientemente la restauración de la túnica bordada de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que ha permanecido varios meses en los talleres de Bordado Santa Clara, encargado de esta intervención. La actuación, realizada con el máximo cuidado y respeto hacia la obra, ha consistido en una limpieza exhaustiva del oro, la restauración de piezas mediante la sustitución de hilos deteriorados y, finalmente, el traspaso del conjunto a un nuevo tejido que garantiza su conservación y realza su belleza. Fue donada por la familia Muñoz Mateos y realizada por el taller de Elena Caro hace más de medio siglo.

Asimismo, Nuestro Padre Jesús Cautivo luce con nuevo cíngulo, donado por el equipo de priostía. "El maravilloso resultado de los trabajos, reafirma la calidad y garantía de los trabajos de todos los artesanos de, a quienes trasladamos nuestro apoyo y fidelidad. Agradecemos a todos grupos de la Hermandad que han contribuido a que la restauración de esta emblemática pieza del ajuar de Ntro. Padre Jesús Cautivo se haya realizado. Asimismo, agradecemos a todos los miembros del equipo de Priostía por la citada donación del cíngulo a nuestro amantísimo Titular", indica la corporación.