Así será el Jueves Santo 2026 de Las Cigarreras: vuelta a Los Terceros y adelanto horario en la entrada

Una circunstancia esperada y sobreentendida, pero que ya se confirma de manera oficial. La hermandad de Las Cigarreras volverá a realizar su estación de penitencia desde la iglesia de Los Terceros el próximo Jueves Santo. Las obras del proyecto Vera Sevilla prosiguen su curso y la intención es que se prolonguen durante unos meses más, por lo que la cofradía volverá a salir de este histórico templo de la calle Sol.

A través de su último boletín informativo, publicado en la página web de la corporación, el diputado mayor de gobierno, Jaime Barragán, se dirige a sus hermanos confirmando la vuelta a Los Terceros, iglesia donde la hermandad posee capilla propia desde hace más de 350 años y donde actualmente recibe culto el Cristo del Dolor, uno de los antiguos titulares cristíferos y obra de Joaquín Bilbao.

En este sentido, y como ya se informó, la cofradía ocupará el tercer lugar de la nómina, aprobándose así la reedición del año 2025 para el próximo Jueves Santo, con la salvedad de una ampliación de quince minutos al final de la jornada. Sin embargo, la estación de penintencia de Las Cigarreras presenta dos ligeros matices a tener en cuenta. El horario de salida se mantiene a las 17:00, si bien el acceso a la Carrera Oficial se producirá de manera más desahogada, puesto que la cofradía de La Exaltación alargará el itinerario de ida para alcanzar el Duque por Aponte y la acera cercana al Corte Inglés. A la vuelta, por su parte, la cofradía de Los Remedios suprimirá el transitar por Bustos Tavera y tomará directamente por Gerona hasta la calle Sol, adelantando la entrada en quince minutos. Este cambio "está consensuado con la hermandad de La Exaltación para que la entrada de la Virgen de las Lágrimas en su templo de Santa Catalina no se vea perturbada por la presencia de nuestros primeros tramos de nazarenos".

Una nueva oportunidad de contemplar esta señera cofradía como la conocieron nuestros antepasados hace ya más de un siglo, por el entramado urbano del casco antiguo de la ciudad.