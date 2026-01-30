La Hermandad de la Exaltación recibe el XIV Premio Pepe Peregil este sábado

Foto del año pasado de la entrega del XIII Premio Pepe Peregil a la Hermandad del Rocío de Carrión.

La Asociación Cultural Amigos de Pepe Peregil entregará este sábado el XIV Premio Memorial Pepe Peregil a la Hermandad de la Exaltación, haciendo coincidir el acto con el decimocuarto aniversario del fallecimiento de Peregil, acaecido el 27 de enero de 2012. El acto de entrega será tras la misa de aniversario que se celebrará este sábado 31 en la iglesia de Santa Catalina (12:00), sede canónica de la señera cofradía del Jueves Santo conocida popularmente también como Los Caballos.

Pepe Peregil tenía fortísimos vínculos con la Hermandad de la Exaltación. El hermano mayor de la cofradía de Santa Catalina envió una carta de agradecimiento a la Asociación Amigos de Peregil en la que ensalzó los fortísimos vínculos del cantaor y tabernero con dicha corporación.

“Pepe Peregil fue un hermano distinguido no solo por su faceta profesional, de sobra conocida y reconocida, sino también por la personal, ya que siempre se mostró dispuesto a colaborar con esta hermandad, y debido a tantos momentos de convivencia y colaboración durante buena parte de su vida, sin duda ha dejado una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo”, reza un extracto de la carta firmada el pasado mes de noviembre por el entonces hermano mayor de la cofradía, José García Rufo, y el secretario, Antonio Fernández Granados, tras la aprobación unánime del cabildo de oficiales.

El acto de entrega tendrá lugar en la Iglesia de Santa Catalina después de la misa por el aniversario de la muerte de Pepe Peregil que se celebrará con sus familiares y allegados así como la Asociación Pepe Peregil a partir de las 12:00.

Emblema de la Asociación Amigos de Pepe Peregil. / Asociación Amigos de Peregil

En sus primeras trece ediciones, el galardón que pretende honrar la memoria de Pepe Peregil y a las personas o instituciones destacadas por su labor profesional o por su labor solidaria en enaltecimiento de Andalucía y Sevilla recayó, por orden cronológico desde 2013, en: