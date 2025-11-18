'Sucedió en Belén' volverá a representarse en Alcalá del Río el puente de diciembre: días, horarios y entradas

El casco viejo de Alcalá del Río volverá a acoger los días 6, 7 y 8 de diciembre Sucedió en Belén, uno de los belenes vivientes más afamados y reconocidos de la provincia de Sevilla, y que alcanza ya la decimonovena edición, organizado por la hermandad de la Soledad. Además de ser pionero en nuestra provincia en este tipo de escenificaciones, ‘Sucedió en Belén’ reúne numerosas características que, además de único, lo hacen especial. Su celebración, en el puente de diciembre, lo convierten en el anuncio y la introducción perfecta para las fechas navideñas.

Este Belén se representa en el corazón de Alcalá del Río, en pleno casco histórico de la localidad. No es un recinto creado al efecto ni fuera del núcleo de población, sino que es un área de más de 8.000 metros cuadrados integrada por las calles y plazas donde se desarrolla la vida diaria del pueblo. Una ciudad efímera dentro de la propia ciudad, que se levanta en un día y se desmonta en una tarde, para interferir lo menos posible a la vida diaria de los vecinos. Un encomiable trabajo de organización y logística que consigue transformar calles de reminiscencia árabe, de calles estrechas y sinuosas, para recrear las ciudades de Nazaret y Belén de hace dos milenios.

Se trata de una representación itinerante. Por ello, la visita a ‘Sucedió en Belén’ se desarrolla a modo de paseo, en grupo y con la compañía de un narrador, que ejerce de hilo conductor de la historia y da paso a la representación de cada escena. A lo largo del itinerario, de algo más de un kilómetro, totalmente accesible, van encontrándose monumentos y vestigios históricos, así como vistas privilegiadas de la Vega del Guadalquivir.

Las escenas

Ocho escenas principales, desde la Anunciación a la Virgen hasta la adoración de los Magos de Oriente al Niño en el portal, complementadas con multitud de escenas de ambientación, consiguen la inmersión del espectador en el relato, le dan continuidad a este y consiguen enriquecer la experiencia de la visita. No faltan en escena hebreos de todas las edades, abundando en sus ropajes el color morado propio de la Hermandad; los útiles, herramientas y aperos de otras épocas; animales de todo tipo, hogueras y hogares, donde se cocinan viandas.

Las cifras también son espectaculares en esta representación. Más de 500 participantes dan vida a ‘Sucedió en Belén’, que acumula la experiencia de 19 años de celebración. Año a año se superan los 10.000 visitantes, lo que supone que un número idéntico al total de habitantes del pueblo paseen por las calles que componen el itinerario de la escenificación durante su celebración. Esta representación itinerante cuenta en esta edición con un total de 93 pases, distribuidos a lo largo de los tres días, por franjas horarias, desde la mañana del sábado 6 hasta la tarde del lunes 8 de diciembre. De forma desglosada, serán 33 funciones el sábado 6, 40 el domingo 7 y 20 el lunes día 8.

Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la venta online en www.lasoledad.org, www.entradas.lasoledad.org y www.sucedioenbelen.org. En esta última web se ofrece además información de interés sobre la representación, dónde aparcar y cómo llegar a la entrada de la representación.