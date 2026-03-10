Así suena 'Cachorro eterno', la marcha conmemorativa de la Gran Procesión de Roma

Uno de los estrenos musicales más sonados de la Cuaresma y que ha buscado traspasar a una partitura uno de los momentos cumbres en la historia de las cofradías. Cachorro eterno es el nombre de la nueva marcha estrenada por la Banda Municipal de la Puebla del Río y la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras. Compuesta por Cristóbal López Gándara, uno de los nombres más aclamados del panorama andaluz, fue estrenada este pasado lunes durante la gala de entrega de El Llamador-Memorial Luis Baquero. Puedes escucharla en este enlace.

La marcha se gesta tras la petición, por parte de la formación cigarrera, de componer una marcha que culmine y cierre todo el círculo que enmarcó el Jubileo de las Cofradías y, por ende, la presencia del Cristo de la Expiración en las calles de Roma. La intención es que fuera interpretada por la gran banda que acompañó musicalmente aquella jornada memorable, es decir, la unión entre la Puebla y la Oliva, y consolidar el estilo de acompañamiento musical de banda de música tras el Cristo de la Expiración.

"El título es una metáfora de ese gran paseo en Roma del Señor, la ciudad eterna y esa mirada eterna al cielo de Sevilla. Lo que quise describir era la propia leyenda del Cachorro, el origen de la devoción. Todo eso está concentrado en la marcha como un homenaje también a Amarguras, de alguna manera. Yo he querido, en las distintas secciones, narrar musicalmente al estilo de un poema sinfónico la leyenda del Cachorro, ese es el gran secreto. En esta obra creo que está cómo soy yo como compositor. Música de un perfil andaluz, romántico, exageradamente pasional, dramatismo, fuerza...", señala Cristóbal en una entrevista concedida a las formaciones musicales.