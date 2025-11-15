Suspendido el traslado de Jesús de las Penas al Buen Suceso

La Junta de Gobierno de la hermandad de Las Penas, reunida en Cabildo de Oficiales extraordinario, tras evaluar las condiciones meteorológicas previstas para mañana, y atendiendo exclusivamente a criterios de seguridad, ha acordado la suspensión del Solemne Traslado de Jesús de las Penas al Buen Suceso previsto para el domingo 16 de noviembre, debido a la inestabilidad meteorológica que afecta al horario programado.

La procesión se celebrará el martes 18 de noviembre, en horario de tarde, con recorrido y horarios pendientes de aprobación por la autoridad pública competente.

Debido a la reducción del recorrido y a la necesidad de mantener un ritmo más ágil, también ha acordado reorganizar los relevos inicialmente asignados. La Hermandad realizará únicamente ocho relevos, estrictamente necesarios para asegurar el adecuado avance del traslado en este nuevo formato.