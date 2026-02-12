La 'técnica de la levantá' de nuevo a estudio: la Menéndez Pelayo lanza una nueva edición de este taller para costaleros

Una iniciativa que refleja el avance imparable de los tiempos y que ha vuelto a generar el debate entre los más afines a un universo capital de la Semana Santa. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebra los días 13, 14 y 15 de marzo una nueva edición de su curso 'La Técnica de la Levantá', un proyecto académico dirigido por el capataz Antonio Santiago y la neurofisioterapia Montserrat Altemir.

Cartel de la edición 2026 de este curso costalero

Este curso, según su oferta, "combina tradición, técnica y prevención de lesiones, con ensayos reales y trabajo técnico individual, dirigido a costaleros, costaleras, portadores y cargadores, y orientado a la prevención de lesiones, al cuidado de la técnica tradicional y a la correcta ejecución de la levantá, desde un enfoque técnico, biomecánico y de salud", uniendo así "la tradición y la ciencia" en un mismo espacio. La intención de dicho curso, al que puede inscribirse todo aquel que lo desee, busca "analizar cómo se sacan los pasos en España y en el resto del mundo", a través de la "historia, biomecánica, esfuerzo y tradición".

El taller oferta propuestas de "innovación real, como la propia igualá, monitorización individual, máquinas de esfuerzo del costalero, acompañamiento de ensayos por Sevilla y prevención y técnica para no lesionarse". El precio de la matrícula, combinando tarifa presencia y la apertura de expediente, supera los 100 euros, y durante los tres días se impartirán también una serie de conferencias, así como ensayos nocturnos de carácter práctico.