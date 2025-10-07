El tercer volumen de 'La Semana Santa de Manuel Albarrán' verá la luz en la próxima Feria del Libro de Sevilla

El próximo 2 de noviembre, última jornada de la XXIII edición de la Feria del Libro de Sevilla tendrá lugar la presentación del segundo volumen de La Semana Santa de Manuel Albarrán. El fotógrafo de las cofradías de Sevilla (1909 - 1954) III, una nueva publicación de Ediciones Alfar, que han realizado los investigadores Emilio José Balbuena Arriola y Enrique Guevara Pérez. La edición de este año de la Feria del Libro vuelve a realizarse en un lugar emblemático de la ciudad, como son los Jardines de Murillo.

La figura de Manuel Albarrán Expósito (1909–1954) es una de las más importantes en la historia de la fotografía de la Semana Santa, innovador y creador de fotografías de estudio, dentro de templos y dependencias privadas de nuestras hermandades. Gracias a la generosidad de la familia De Ben Oliver, propietaria del Archivo Albarrán, podemos disfrutar en esta obra, que en esta ocasión contempla instantáneas de diecisiete hermandades: Amor, Penas de San Vicente, Aguas, Estudiantes, Santa Cruz, Panaderos, Cristo de Burgos, Siete Palabras, Quinta Angustia, Valle, Pasión, Gitanos, Soledad de San Buenaventura, Cachorro, San Isidoro, Montserrat y Mortaja.

Tres volúmenes de valiosas fotografías

Portada del tercer volumen de esta serie

Esta obra complementa los volúmenes primero y segundo que fueron presentados el año pasado, con la misma estructura que el que verá la luz próximamente, tres grandes bloques: imágenes, cultos y cofradía. Prologado por el conocido fotógrafo cofrade Jesús Romero Dorado, cuenta con unas notas biográficas por parte de José Manuel y Luis Antonio de Ben Oliver, en representación de la familia que atesora el Archivo Albarrán, un comentario del veterano fotógrafo Rafael Alcázar Otero y una introducción por parte de los autores donde se expone la evolución del mundo de la fotografía de la Semana Santa hasta tiempos de Albarrán y la explicación del contenido del libro. Un total de 366 fotografías comentadas en los distintos capítulos del volumen dan una visión al lector de múltiples detalles y curiosidades.

Encontraremos en sus páginas a la Hermandad de las Aguas durante su estancia en la iglesia de Santiago, a la de los Estudiantes en la Anunciación, a la del Valle en el Santo Ángel, a la de los Gitanos en la parroquia de San Román y en la iglesia de Santa Catalina o a la del Cachorro en su primitiva capilla del Patrocinio. En la portada el Cristo de la Buena Muerte, en el templo de la Anunciación, sobre su paso procesional sirve de pórtico para este libro que pretende ser homenaje y muestra de admiración a Manuel Albarrán, el fotógrafo de las cofradías de Sevilla.