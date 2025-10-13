Los titulares del Juncal recibirán culto en San Diego de Alcalá por obras en su templo

Una estampa provisional pero cargada singularidades. La hermandad del Juncal ha informado que, desde este mismo lunes, sus titulares recibirán culto en la parroquia vecina de San Diego de Alcalá, en el barrio del Plantinar. El motivo de esta disposición es que su sede canónica, la parroquia del Juncal, será sometida a una serie de obras de rehabilitación, que precisarán de su cierre total hasta, al menos, Semana Santa.

De este modo, las imágenes de Nuestra Señora del Juncal, Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Soledad, San Juan Evangelista, San Judas Tadeo y Nuestra Señora del Sol han sido trasladadas de forma privada, quedando la Virgen del Juncal ubicada en el altar mayor del templo, en uno de los laterales. Por su parte, María Santísima de la Esperanza Reina de los Mártires será trasladada el domingo 19 de octubre, tras presidir su tradicional Rosario público y Santa Misa en la Plaza del Juncal. En estos meses, por tanto, la corporación "desarrollará su vida de fe y comunidad junto a la Parroquia de San Diego de Alcalá y a la querida hermandad del Sol.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la parroquia de San Diego de Alcalá por su fraternal acogida. Confiamos en que esta etapa sirva para fortalecer los lazos fraternos que ya nos unen, creciendo juntos en fe, servicio y hermandad", finaliza la cofradía.