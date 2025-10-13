Torrijos celebra una Romería cargada de devoción en Valencina

Valencina de la Concepción cumple un año más con una de sus fechas más destacadas del calendario, y en esta ocasión bajo un sol de justicia y habiendo exprimido al máximo una jornada de convivencia. La hermandad de Torrijos ha celebrado, un año más, su tradicional Romería, como cada segundo domingo de octubre, que en esta ocasión ha coincidido con el Día de la Hispanidad, por lo que la afluencia de fieles ha resultado masiva al ser este lunes jornada festiva.

Pasadas las seis de la mañana arrancaba una jornada en la que las mujeres vestidas de flamenca y los cascos de los caballos, así como el estruendo de los cohetes y los tambores de la Oliva de Salteras, despertaban a todos los vecinos para iniciar esta Romería, con especial significación debido a que se cumplen 425 años de la aparición del Santo Cristo de Torrijos (29 de abril de 1600) una de las imágenes más veneradas de la provincia y la única cristífera que cuenta con una Romería en su honor en el sur del país.

Tras la misa de las nueve de la mañana, la Virgen de la Estrella, patrona de la localidad, fue ubicada en la particular carreta tirada por bueyes, antecedida por una amplia y generosa comitiva de caballistas y fieles. Estrenaba la restauración de la saya conocida como la de "las canastas", tarea acometida por Benjamín Pérez. Asimismo, se mostraba por primera vez una pieza en forma de nube cincelada en metal plateado para cubrir la pletina trasera de la ráfaga. Acompañada por los sones de la banda de cornetas y tambores de Las Cigarreras, la imagen recorrió las calles principales del municipio hasta su llegada a la Hacienda de Torrijos, donde esperaba el Santísimo Cristo, en el patio de los Jazmines, donde se rezó salve solemne.

Tras una amplia y distendida jornada de convivencia, en torno a las siete y media de la tarde regresó toda la comitiva al pueblo de Valencina, toda vez que se rezó el santo rosario en la capilla del Cristo de Torrijos, culminando las fiestas con un generoso castillo de fuegos artificiales. Durante todo el mes de octubre continuará celebrándose el quinario en honor al Cristo de Torrijos, concretamente los días 17, 24 y 31 de octubre, a partir de las 17:30 predicado por don Félix María Casanova, director espiritual y párroco.

La Romería de Torrijos está declarada como de Interés Turístico Nacional de Andalucía el 6 de mayo de 1998, además de estar catalogada por la propia Consejería de Turismo como la 4ª Romería en importancia de la comunidad autónoma por afluencia de romeros.