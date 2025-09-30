El Vaticano se hace eco de la coronación de la Divina Pastora

El periódico digital Vatican News se ha hecho eco este martes de la coronación de la Divina Pastora de Santa Marina, que tuvo lugar el pasado sábado en la Plaza del Triunfo. Bajo el título, La coronación de la Divina Pastora, un faro visible que nos guía hacia Jesús, el periodista Renato Martínez recuerda la homilía pronunciada por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, durante la misa estacional que presidió en un enclave de tanta importancia patrimonial. “Coronaremos la imagen que dio inicio a la devoción a María como Divina Pastora, en todo el mundo”, fueron las palabras del prelado hispalense.

También publica unas declaraciones tomadas al hermano mayor de la corporación pastoreña, Andrés Martín, quien señala que "el trabajo empezó un año antes". Una coronación que ha venido precedida del traslado de la sagrada imagen, en febrero, a Los Pajaritos y la Candelaria, dos de los barrios más humildes de Sevilla. De igual modo, se ha atendido a personas enfermas, en fases terminales, al acompañarlas en los hospitales. Es la principal labor social y evangelizadora de este acontecimiento.

La crónica de 'Vatican News' sobre la coronación de la Divina Pastora. / Redacción Sevilla

"Creo que para el pueblo de Sevilla tiene un significado bastante grande porque es el reconocimiento a la única devoción que nace en Sevilla, y es extendida a todo el mundo". Han sido las palabras con las que Andrés Martín se ha referido a esta coronación en el referido medio del Vaticano.