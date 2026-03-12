Velada de pregoneros en el Club Zaudín

En la imagen, de izquierda a derecha, los pregoneros Francisco Javier Segura, José Joaquín León, Ignacio Montaño, Ignacio Jíménez Sánchez-Dalp y Julio Cuesta.

El Club Zaudín Golf organizó la VIII Exaltación Literaria Cofradiera de Pregoneros. El acto tuvo lugar en el salón de celebraciones del club. En esta ocasión, el cartel incluía a los pregoneros Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp (2006), Francisco Javier Segura Márquez (2013) y José Joaquín León Morgado (2025).

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente del Club Zaudín Golf, Juan Antonio López Olmo. Los tres pregoneros participantes este año respondieron a las preguntas del coordinador y moderador del evento, Miguel Ángel Pérez de los Santos, y a continuación cada cual declamó un fragmento de su Pregón de la Semana Santa de Sevilla.

Por último, intervinieron los pregoneros “de cámara” del Club Zaudín, Ignacio Montaño Jiménez (1997) y Julio Cuesta Domínguez (2022), que contaron anécdotas y referencias de sus pregones.

La parte musical estuvo a cargo de Cordophonia P y P, con su orquesta de pulso y púa, que interpretó varias marchas procesionales entre las intervenciones.