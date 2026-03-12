Velada de pregoneros en el Club Zaudín

Participaron Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, Francisco Javier Segura Márquez y José Joaquín León Morgado (2025)

En la imagen, de izquierda a derecha, los pregoneros Francisco Javier Segura, José Joaquín León, Ignacio Montaño, Ignacio Jíménez Sánchez-Dalp y Julio Cuesta. / D. S.

El Club Zaudín Golf organizó la VIII Exaltación Literaria Cofradiera de Pregoneros. El acto tuvo lugar en el salón de celebraciones del club. En esta ocasión, el cartel incluía a los pregoneros Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp (2006), Francisco Javier Segura Márquez (2013) y José Joaquín León Morgado (2025).

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente del Club Zaudín Golf, Juan Antonio López Olmo. Los tres pregoneros participantes este año respondieron a las preguntas del coordinador y moderador del evento, Miguel Ángel Pérez de los Santos, y a continuación cada cual declamó un fragmento de su Pregón de la Semana Santa de Sevilla.

Por último, intervinieron los pregoneros “de cámara” del Club Zaudín, Ignacio Montaño Jiménez (1997) y Julio Cuesta Domínguez (2022), que contaron anécdotas y referencias de sus pregones.

La parte musical estuvo a cargo de Cordophonia P y P, con su orquesta de pulso y púa, que interpretó varias marchas procesionales entre las intervenciones.

