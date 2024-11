Vélez, sobre la reventa de las sillas para la magna de Sevilla: "Me parece escandaloso"

En este tipo de situaciones resulta complejo, por no decir imposible, que el agrado y la satisfacción sean las notas predominantes, pero lo cierto y verdad es que era lo esperado. Minutos antes de las doce y media del mediodía de este pasado jueves el Consejo de Hermandades y Cofradías anunciaba que se habían agotado las 21.583 sillas (lo que supone una recaudación de más de 755.000 euros) para la procesión magna de Sevilla, a celebrar el próximo 8 de diciembre en la ciudad y que significará el colofón al II Congreso Internacional de Hermandades. A las ocho en punto se habilitó la plataforma online (Giglon) y en poco menos de cuatro horas y media se notificó el lleno absoluto.

Durante ese tiempo, las redes sociales y foros se inundaron de comentarios, impresiones y, por supuesto, memes o mensajes con más o menos guasa. Satisfacción en algunos y decepción y frustración en la mayoría, que vieron como un imposible la adquisición de una localidad en la Plaza Virgen de los Reyes, Almirante Lobo, la Puerta de Jerez y el Paseo Colón. Hay quien tuvo la suerte de clicar en el enlace y automáticamente ser redirigido a la selección de las sillas independientemente de la hora, mientras que otros madrugaron para hacer la cola virtual a las seis de la mañana, empleando varios móviles, portátiles o tabletas a la vez... Sin respuesta. Tan solo un mensaje solicitando paciencia y espera.

Una vez recabada toda la información, la institución de San Gregorio emitía los primeros datos oficiales. En total, más de 250.000 visitas a la web de la empresa durante las cuatro horas y picos de 150.000 dispositivos conectados de manera simultánea, lo que da buena cuenta de la magnitud del evento que afronta la ciudad en poco más de dos semanas. La primera entrada se vendió a las 8:01 y cada usuario ha adquirido una media de tres localidades, habiéndose fijado en cuatro el máximo permitido por persona.

Son algunos detalles que compartió el propio presidente del Consejo, Francisco Vélez, en un audio remitido a los medios de comunicación, señalando también que todo el proceso "se ha producido con toda normalidad, en tiempo récord y nos encontramos satisfechos del resultado y del servicio que ha prestado la entidad, en la que en ningún momento se ha caído el servidor, funcionando con potencia y perfectamente".

La reventa

Anuncio de reventa en una plataforma online / D.S

Como era de esperar y es común en este tipo de casos, no tardaron en detectarse los primeros casos de reventa de sillas por hasta 50 euros cada una en diferentes plataformas online, una cuestión naturalmente censurable. "Me parece escandaloso", ha subrayado Vélez, avisando igualmente al resto de usuarios que la compra de estas entradas "no servirá para el acceso a las sillas, porque se practicará un control de DNI y titularidad de las mismas. Si alguien está tentado de comprarlas, la entrada será retirada, puesto que son nominativas y habrá que acreditar la titularidad de las mismas".

Por ejemplo, se ha detectado la compra de sillas reservadas en la zona para personas dependientes de sillas de rueda, más concretamente la de acompañantes. Desde Giglon ya están trabajando para comprobar y demandar a estos usuarios que adquieran la silla correspondiente para PMR a quienes deberán acompañar el próximo 8 de diciembre. En el caso contrario y de manera inmediata, les serán retiradas estas sillas y se les devolverá el dinero.

Aún así, para los que aún albergan esperanzas de conseguir una localidad para esta inolvidable procesión, el próximo 27 de noviembre, también a las ocho de la mañana, se pondrán a la venta aquellas sillas que no hayan sido reclamadas por los congresistas, en el caso de que las hubiera. Recordemos que la inscripción al Congreso Internacional incluía, entre otros beneficios, una silla en el recorrido oficial de esta procesión magna. Cuenta atrás definitiva para que Sevilla se convierta en el epicentro del universo cofradiero.