Naturalmente, la agenda informativa a todos los niveles ha estado marcada esta semana por los accidentes de Adamuz -uno de los episodios más negros de la historia ferroviaria española, con 45 muertos- y el de Barcelona, donde un joven sevillano ha fallecido a consecuencia de la caída de un muro de contención en un Rodalies. Macareno y sevillista, la ciudad ha guardado hasta este viernes luto por su fallecimiento. A pesar de ello, la actividad cofradiera ha resultado ser intensa y frenética, si bien actividades institucionales como las convivencias del Jueves Santo y Madrugada han quedado reducidas a la celebración de la Eucaristía.

En El pájaro morado de este sábado, repasamos la retirada del culto de la Virgen de los Reyes, que será intervenida por Carrasquilla para practicarle una actuación conservativa y de mantenimiento. No será, por tanto, el profesor Arquillo el encargado de estas labores. Comentamos la decisión de la junta de gobierno de Los Estudiantes de procesionar este Martes Santo con el paso actual del crucificado o algunas de las conclusiones alcanzadas en el I Encuentro Nacional de Compositores, donde la SGAE ha trazado algunas ideas para el cobro del canon de las marchas por parte de los compositores.