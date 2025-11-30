Todos los macarenos saben de la trascendencia e importancia de una cita clave. La Basílica de la Macarena y alrededores registra desde las diez de la mañana largas colas de hermanos que ya están ejerciendo su derecho al voto en los comicios más esperados de la historia contemporánea de la corporación. La Hermandad de la Macarena celebra este domingo cabildo de elecciones con hasta tres candidaturas.

A pesar de pronóstico meteorológico amenazante, los hermanos han aprovechado estas primeras horas de la mañana para evitar colas más tardías (se prevé un descenso en las votaciones con motivo del derbi) y cumplir con este proceso electoral. A las ocho de la tarde se cerrará la cola y ese último hermano será el último en depositar su voto. Las colas están distribuidas en doce mesas según apellidos, por lo que la Plaza Esperanza Macarena es un auténtico hervidero cercano ya el mediodía.

Los hermanos José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García Rivero optan a hacerse con la vara de las capillas. La campaña electoral y las elecciones han estado marcadas inevitablemente por la polémica intervención en la Virgen de la Esperanza, acometida a principios del pasado verano, y la restauración posterior que desarrolla Pedro Manzano. De hecho, será la primera vez que el resultado se proclame en la basílica sin que la Virgen de la Esperanza se encuentre en su camarín.

Están convocados a ejercer su derecho a voto un total de 13.969 hermanos de la corporación de la Madrugada. Son aquellos que cumplen los requisitos indispensables para votar, como ser mayor de edad y contar con, al menos, un año de antigüedad en la hermandad.