Ha sido todo un mes pero bien ha merecido la pena. La Esperanza de Triana ya se encuentra de nuevo en la capilla de los Marineros, tras la culminación de la Misión y la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. La procesión extraordinaria triunfal de regreso dejó estampas para el recuerdo, con la imagen ubicada en el paso de la Purísima Concepción de La Algaba. Aunque hubo de recortarse el tiempo en la calle, con motivo de la aparición de un frente nuboso que de hecho descargó, todo quedó en un sueño imborrable para los devotos.

En otro orden de asuntos, nos detendremos en el tramo final de la cuenta atrás de los hermanos del Museo, que se reencuentran con su historia. La corporación celebra el 450 aniversario fundacional y este próximo viernes los titulares serán trasladados a la Catedral, arrojando una instantánea que ha despertado los elogios de los cofrades: la disposición de nuevo del Stabat Mater, iconografía con la que procesionó hasta 1921. Asimismo, hablamos de otros temas noticiosos como el proyecto de recuperación de la túnica de los dragones para el Señor del Silencio de la Amargura.