El Polígono Sur se ha llenado de color, de fe y de comunidad. Con motivo de la Misión de la Esperanza, los vecinos de Las Letanías han confeccionado una alfombra floral para rendir homenaje a la Esperanza de Triana, que estos días visita el barrio. La ofrenda, realizada con pétalos de claveles, flores secas y romero, cubre el suelo como símbolo de devoción y unidad vecinal.

"Lo hemos hecho con lo que tenemos y con lo que somos. El romero nos representa como barrio", explica Carmen Cabeza, vecina y colaboradora del grupo Engalanemos el barrio, formado por una treintena de vecinos de todas las edades que se han unido para adornar el barrio durante la Misión de la Esperanza.

Durante días, vecinos de todas las edades han trabajado juntos para levantar esta alfombra efímera. "Todo por y para ella", repiten quienes participaron en su elaboración. En cada pétalo, una promesa y un deseo: que la Esperanza siga floreciendo en el corazón del Polígono Sur.