Como cada sábado, en El pájaro morado analizamos las novedades más destacadas en materia cofradiera de estos últimos días. La Esperanza de Triana protagoniza nuevamente un traslado memorable y, aunque se marcha físicamente del Polígono Sur, todos confían en que su presencia haya servido para agitar conciencias, romper barreras y que se construya progresivamente un barrio y una ciudad mejores.

En otro orden de asuntos, comentamos el traslado de los titulares del Juncal a San Diego de Alcalá, la realización de cuatro ángeles pasionarios de Encarnación Hurtado para el misterio de Montserrat -en el marco del 425 aniversario fundacional- o la propuesta de ejecución de la gloria bordada del paso de palio de la Virgen de la Cabeza de Las Siete Palabras.