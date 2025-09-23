Nuevas noticias por la Resolana acerca del que ha sido uno de los temas cofradieros más polémicos de los últimos tiempos. La hermandad de la Macarena ha compartido unas declaraciones de Pedro Manzano acerca del estado actual del proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, que se inició el pasado mes de agosto y avanza a buen ritmo. La corporación, en el marco de todas las informaciones que está vertiendo acerca de esta cuestión, ha arrojado luz acerca de cómo se encuentra la dolorosa.

En este sentido, Manzano ha señalado que ya ha conseguido retirar el regrueso de pasta de madera que le fue aplicado durante la intervención de Arquillo el pasado mes de junio, y que alteró notablemente la mirada de la misma, tal y como se informó en un comunicado tras el cabildo extraordinario en el que se aprobó la restauración por parte de Pedro Manzano. Entonces se señaló "un recrecimiento del volumen de los párpados superiores y, parcialmente, un relleno de los inferiores".

En palabras de Manzano, "tengo que comunicar con satisfacción que ya se han retirado esos regruesos de pasta y he conseguido alcanzar la línea original del párpado del ojo de la Santísima Virgen, con lo cual, su mirada en este momento lógicamente ha cambiado, es decir, se ha recobrado esa impronta que la Virgen tenía, con lo cual debemos estar muy satisfechos puesto que es un éxito en cierta medida el poder retirar ese regrueso sin alterar lógicamente la línea original ni restos de policromía que quedan en la zona".